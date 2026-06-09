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Sa Rodia.
10 giugno 2026 alle 00:30

«Palazzetto sportivo in mano ai vandali: dovete intervenire» 

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La situazione non è nuova. Le condizioni di degrado del palazzetto dello sport di Sa Rodia erano già finite sotto i riflettori nelle scorse settimane. Ora a sollecitare un intervento urgente è l’associazione regionale Ex esposti amianto che, in seguito a un sopralluogo, ha inviato una segnalazione al sindaco, all’Asl, all’assessorato comunale allo Sport e alla polizia locale chiedendo la messa in sicurezza e la bonifica della struttura.

Il quadro emerso è quello di un impianto ormai preda dell’abbandono: attrezzature sportive distrutte, arredi danneggiati, rifiuti sparsi all’interno del campo di gioco e numerosi segni riconducibili ad atti vandalici. Secondo quanto riferito dall’associazione, le intrusioni sarebbero favorite dalla facilità di accesso all’immobile, con porte forzate e varchi aperti. A preoccupare è anche la presenza massiccia di piccioni, che potrebbe determinare problemi di natura igienico-sanitaria. «Ci troviamo di fronte a una situazione incomprensibile sotto il profilo economico e sociale», scrive Lilliu, evidenziando come Oristano non disponga di un numero sufficiente di impianti sportivi per rispondere alle esigenze del territorio. Da qui la richiesta: intervenire per mettere in sicurezza il palazzetto e l’area circostante. ( m. g. )

RIPRODUZIONE RISERVATA

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