Palazzetto, ora la partita in tribunale 

I lavori di bonifica dell’amianto non sono mai partiti e il Comune ha deliberato di annullare il contratto. Una decisione non condivisa dalla ditta cui era stato affidato l’appalto del palazzetto di viale Repubblica, che ha quindi citato in giudizio l’amministrazione. Ora, però, il Comune risponde con la decisione di resistere davanti al Tribunale civile, udienza già fissata il 28 marzo.

La controversia

È cominciata lo scorso ottobre, quando alla Didaco di Andria il Comune ha notificato la risoluzione del contratto firmato nel 2022 per gravi ritardi sui lavori nell’impianto sportivo. Quell’intervento di riqualificazione non è mai stato avviato, la ditta Didaco, dopo essersi aggiudicata il cantiere, è letteralmente svanita nel nulla. «Dopo un primo sopralluogo l’impresa è sparita, ha interrotto qualsiasi comunicazione - aveva spiegato il sindaco, Massimiliano Sanna - gli uffici stanno provvedendo alla rescissione del contratto, si valuterà l’affidamento alla seconda classificata». Detto, fatto. Rescissione del contratto e avvio della controversia davanti al giudice.

La storia

Per l’impianto, inaugurato esattamente cinquant’anni fa, la partita non è mai stata semplice. Nato come “campo coperto” grazie un finanziamento regionale di 30 milioni di lire quando assessore allo Sport era Lucio Abis, l’impianto era stato affidato in gestione alla società Polisportiva Libertas, all’epoca seconda solo al Cagliari nel panorama regionale. Erano gli anni della gloriosa militanza nel campionato nazionale di serie C e in città lo sport con la palla a spicchi (assieme alla pallavolo) era uno dei più praticati: solo il mini-basket contava un esercito di 250 atleti. Si arriva al 1995, con un primo appalto da 120 milioni di lire per l’adeguamento degli impianti alle norme di sicurezza. Ma i ritardi nell’avvio del cantiere mandano su tutte le furie le quattro società ospitate dal palazzetto (Libertas, San Domenico, Smal e Ariete) invitate a traslocare nella palestra dell’istituto tecnico commerciale. Altre risorse vengono impegnate tre anni dopo. La ristrutturazione (la gradinata, l’area sportiva, gli spogliatoi e i servizi) viene ultimata nel 2000. Pochi anni più tardi, nel 2006, nuovi problemi; la svolta sembrava arrivata nel 2016, con il via libera al progetto di bonifica della copertura in cemento amianto. L’appalto viene aggiudicato a una ditta umbra, ma il cantiere non parte per mancanza dei fondi necessari a completare l’opera e la Regione definanzia il progetto. Si arriva al 2021 con nuovo bando e nuova aggiudicazione: anche stavolta lavori fermi.

