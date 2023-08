Palazzetto, lavori vicini al traguardo 

Il conto alla rovescia è iniziato. Salvo intoppi dell’ultimo momento, il palazzetto dello sport di via Beethoven dovrebbe riaprire le porte agli atleti tra due mesi. I lavori che dovrebbero terminare a ottobre sono infatti in dirittura di arrivo. L’ultimo step è il rinnovo integrale degli impianti di condizionamento per un importo di circa 400mila euro.

Si tratta di risorse comunali arrivate dal Pnrr, utilizzate per completare l’intervento già portato avanti nei mesi scorsi e necessario per rendere di nuovo fruibile una struttura chiusa ormai da troppi anni, sia d’estate che d’inverno. Il progetto per l’adeguamento funzionale del Palazzetto di via Beethoven era stato già finanziato nell’ambito del Patto per lo sviluppo della Città Metropolitana di Cagliari con 998mila euro provenienti dal fondo per lo Sviluppo e la Coesione (Fsc) per il periodo di programmazione 2014-2020.Con questi fondi si era provveduto al rafforzamento della struttura portante e delle coperture, alla sostituzione delle parti ammalorate delle grandi travi in legno della volta e inoltre sia era provveduto al posizionamento dei nuovi parapetti nelle tribune e nelle gradinate. Completamente rifatti anche gli impianti idrici ed elettrici, i servizi e gli spogliatoi destinati agli atleti e agli arbitri, il parquet di gioco. Si dovrebbe poi procedere anche alla sostituzione dei canestri. Sono tante le società senza una sede che da tempo attendono l’apertura del palazzetto e che nel frattempo sono state costrette a migrare altrove per gli allenamenti e le partite.

