Palazzetto, l’apertura slitta ancora 

I lavori sono finiti ma gli atleti dovranno aspettare ancora un po’ per poter disputare gare e allenamenti nel Palazzetto dello sport di via Beethoven rimesso a nuovo.

Parte adesso infatti tutto l’iter necessario che non coinvolge solo il Comune, che porterà all’inaugurazione prevista nei prossimi mesi. L’intervento, è terminato con un po’ di ritardo sui tempi previsti , tanto che in consiglio comunale l’assessore ai Lavori pubblici Antonio Conti ha annunciato che «l’impresa dovrà pagare una penale per il ritardo».

Società preoccupate

Nell’attesa che dopo anni si riaprano finalmente le porte della struttura, le società sportive dovranno continuare a migrare altrove e manifestano preoccupazione per la mancanza di date certe circa la consegna del Palazzetto.

«Allo stato attuale noi stiamo andando in giro per le palestre dei dintorni» dice Patrizia Taccini della Ritmica 2000, «stiamo aspettando da tanto la riapertura del palazzetto che ormai siamo quasi rassegnati. Adesso abbiamo la serie C da preparare e lo stiamo facendo nelle palestre di Cagliari».Le cose non vanno meglio per il basket in carrozzina. Il presidente Alberto Garau spiega: «A settembre ci siamo allenati a Vallermosa e da novembre ad Assemini perché purtroppo il palasport di Quartu non è ancora aperto. Non vogliamo alimentare polemiche ma aspettiamo con ansia buone notizie, anche perché contiamo di fare ritorno quanto prima nel campionato nazionale. Ci troviamo bene ad Assemini ma abbiamo voglia di tornare a casa».

Tutti in trasferta

Ha migrato verso altri lidi anche il calcio a 5 di Fabrizio Righetto: «Noi stiamo facendo la serie C1 con ambizione di andare la prossima stagione nel campionato nazionale e attualmente siamo ospiti del Pala Giotto di Sinnai. I disagi ovviamente ci sono soprattutto per le squadre giovanili, con questa migrazione di ragazzini da Quartu. Il palazzetto sembra un sogno che non si vuole realizzare. Noi credevamo che lo consegnassero a settembre invece i tempi si sono allungati e questa proroga potrebbe far saltare la stagione, noi comunque non ci arrendiamo e aspettiamo anche la palestra di via Fadda».

Più fortunata la pallavolo che si allena nella palestra di via Turati. Ma il pavimento non fa bene, va rifatto e i disagi sono tanti» dice il presidente Mario Cappai, «speravamo di riavere il palazzetto dello sport entro quest’anno ma non è andata così e i problemi continuano. Adesso “rischiamo” di essere promossi in B2 e di non sapere dove andare».

I costi

L’intervento di sistemazione del palazzetto è costato un milione di euro circa, risorse finanziate con il patto per lo sviluppo della Città metropolitana di Cagliari insieme ai 400 mila euro messi in campo dal Comune per dotare la struttura di impianti di condizionamento necessari per ospitare le manifestazioni sportive. È stato rifatto , tra l’altro, il parquet e sono stati sostituiti i canestri.

