Palazzetto dello sport, riprendono i lavori 

Dopo le interrogazioni in consiglio comunale del gruppo “Macomer 2030”, si sa qualcosa di più sul palazzetto dello sport di Sertinu, chiuso da cinque anni, e sugli impianti di Macomer, come lo stadio di Scalarba, i campi da tennis e di calcio. Sul palazzetto dello sport, per il quale diverse società sportive attendono la riapertura, sindaco e assessori hanno annunciato la ripresa dei lavori, sospesi da mesi per via della revoca dell’incarico all’impresa appaltatrice.

«I lavori sono stati affidati ad un’altra impresa specializzata - dice il sindaco Riccardo Uda - che dovrà riattivare entro breve tempo l’intervento di ristrutturazione e di riqualificazione». Cinque anni fa i lavori erano stati appaltati per circa 300 mila euro. Previsti nuova copertura in lamiera, manto di gioco in parquet flottante e atrio d’ingresso con ascensore per i disabili. Nello stadio, come riferito dall’assessore Mariano Barria, i lavori sono ultimati da tempo, anche se restano dare fare l’omologazione della pista di atletica, la cosiddetta bolla per la copertura dei campi da tennis, considerato un passo importante per le attività del circolo di Macomer, spesso costretto a fare gli allenamenti in ambienti ristretti, talvolta anche fuori.

