Palazzetto dello sport, riaperto il cantiere 

Dopo circa un anno di interruzione, a Macomer sono ripresi i lavori di riqualificazione del palazzetto dello sport di Sertinu. Un intervento che vale 280 mila euro, di cui 20 mila euro finanziati con contributi regionali e 80 mila con un mutuo al credito sportivo da parte del Comune. Il palazzetto del futuro, secondo i programmi dell’amministrazione Uda, diventerà struttura sportiva di eccellenza a livello regionale. Può accogliere importanti eventi di rilievo anche nazionale, soprattutto per quanto riguarda basket, pallavolo e altre attività.

Lo scorso anno, prima dell’interruzione dei lavori, era stata realizzata una nuova copertura in lamiera e sostituiti tutti gli infissi. Ora, in maniera spedita, si procederà con la realizzazione di un nuovo manto di gioco in parquet flottante. Verrà quindi ampliato l’ingresso e realizzato un vano ascensore per portare i disabili in tribuna. Anche gli spogliatoi saranno messi a norma e resi accoglienti, con l’energia elettrica prodotta nel vicino impianto fotovoltaico, che sarà sistemato anche sul tetto. La struttura è attesa da diverse associazioni sportive.

