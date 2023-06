Palazzetto dello sport, presto i lavori 

Meno consumi, meno emissioni e più comfort per il palazzetto comunale dello sport di Serrenti. Grazie a un finanziamento pubblico di circa trecentomila euro, provenienti dal bando “sport e periferie” a cui il Comune ha aderito lo scorso anno, e a un cofinanziamento comunale di settantamila euro, sarà possibile ristrutturare l’edificio, risalente agli anni novanta.

L’obiettivo

«Abbiamo deciso di aggiornare il piano opere pubbliche e quindi di realizzare questi interventi –spiega l’assessora alle Opere pubbliche Maura Boi –. Il palazzetto sportivo necessita di lavori di miglioramento non più rimandabili visto che è lì che si svolgono tante delle attività sportive anche del territorio limitrofo. La sicurezza è la cosa più importante e riuscire ad associarla ad un’ottimizzazione dell’uso dell’energia è un fattore che cercheremo sempre di incentivare».

I lavori prevedono importanti interventi di efficientamento energetico, lavori di isolamento a cappotto termico, l’installazione di un nuovo impianto d’illuminazione completamente a led che, oltre a una migliore estetica, consentirà un notevole risparmio energetico a beneficio dell’ambiente e dei costi dei consumi. A ciò si aggiungerà anche la sistemazione del verde e le nuove pitture esterne, con l’obiettivo di rendere migliore e più sicuro un edificio molto frequentato da bambini, giovani e ragazzi e che ospita diverse attività sportive.

Le associazioni

«È un intervento atteso da tempo – commenta Andrea Pinna, presidente dell’associazione di calcio a cinque Parco cross città di Serrenti –. Già qualche anno fa il Comune è intervenuto, ma continuano ad esserci criticità: quando piove, ad esempio, entra acqua all’interno del palazzetto creando disagi. Noi lo utilizziamo quotidianamente sia per gli allenamenti che per le gare di campionato e siamo felici di ciò che fa l’amministrazione, ora speriamo che le nostre attività non vengano bloccate durante il periodo dei lavori».«Per noi avere un posto del genere dove poter fare gli eventi è indispensabile, sia come spettacolo per la popolazione serrentese sia per promuovere la nostra attività – così Gianfranco Lampis, presidente della polisportiva Morakot Gym –. La struttura è una ricchezza per tutti i serrentesi».

I fondi

«Con questo intervento l’amministrazione intende riqualificare una struttura utilizzata per la gran parte delle manifestazioni di carattere sportivo – così l’assessore allo sport Alessandro Serra – il cofinanziamento deliberato dalla G iunta si è rivelato determinante per avere il finanziamento. È di fatto un punto di riferimento per le tutte le associazioni sportive».

