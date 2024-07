Palazzetto dello sport, il Comune riavvia il cantiere 

Iniziati tre anni fa, i lavori per la riqualificazione del palazzetto dello sport di Macomer sono stati sospesi più volte. Ora il Comune annuncia la ripresa.

L’ultima sospensione, circa un anno fa, è legata a un impedimento burocratico, che ha creato forti disagi alle società sportive che hanno sempre utilizzato la struttura, impedendo a centinaia di ragazzi di frequentarla. L’amministrazione comunale annuncia il completamento dell’impianto. Il palazzetto dello sport diventerà una struttura di eccellenza. I lavori sono iniziati tre anni fa, col rifacimento del tetto, grazie a un finanziamento di 280 mila euro, col prestito ottenuto dal Credito sportivo. Si procederà con la realizzazione di altre opere importanti, come il nuovo manto di gioco, in parquet flottante, che qualificherà ulteriormente la struttura, che può sfruttare al meglio la posizione geografica baricentrica di Macomer per accogliere importanti eventi sportivi a livello regionale e nazionale, oltre dare la possibilità a varie associazioni sportive e a centinaia di ragazzi di avere a disposizione quello che è stato progettato per diventare un tempio dello sport, in particolare per il basket e il volley. Previsto anche l’ampliamento dell’ingresso principale. Sarà installato un ascensore per l’accesso dei disabili alle tribune. Secondo le previsioni del Comune, salvo ulteriori imprevisti, i lavori saranno portati a termine entro l’autunno. (f. o.)

