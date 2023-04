Palazzetto dello sport, energia e sicurezza: lavori da 30mila euro 

Sono partiti in questi giorni i lavori per migliorare i servizi nel Palasport del Centro polivalente di Argiolas Mannas a Uta. L’operazione, che comprende un investimento di 30mila euro, di cui 20mila derivanti da una compensazione energetica ambientale, fa parte del piano di efficientamento energetico e messa in sicurezza delle strutture comunali. L’edificio è attualmente interessato dai lavori tecnici, con l’inserimento di un nuovo impianto d’illuminazione a led, che comporterà un notevole risparmio energetico passando dagli attuali 15 kw/h a circa 4kw/h. Un altro importante intervento riguarda la sostituzione degli infissi esterni. Novità pure nella messa in sicurezza degli spalti che saranno nuovamente fruibili nella loro totalità. Infine, sempre nell’ottica di un più efficace risparmio energetico, a breve, sopra la copertura del palazzetto verrà installato un impianto fotovoltaico da circa 70kw. «Portiamo avanti un’azione tesa a fornire una vasta scelta di sport praticabili in impianti di assoluto livello – afferma il sindaco Giacomo Porcu –. Ora anche il palazzetto sarà più efficiente e accogliente e, coi fondi del Pnrr, proseguiremo con i miglioramenti nel centro sportivo di via Alghero e nel polo di Bascus Argius». Aggiunge l’assessore allo Sport, Andrea Onali: «Attendiamo la decisione per il finanziamento “Sport e periferie”, che permetterà altri importanti accorgimenti».

