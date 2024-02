Palazzetto dello sport, dopo lo stop riapre il cantiere 

I lavori erano stati inspiegabilmente sospesi, per un contenzioso con l’impresa appaltatrice, subito dopo il rifacimento della copertura in lamiera. La prossima settimana, dopo mesi di sospensione, al palazzetto dello sport di Sertinu, a Macomer, si riapre il cantiere per cercare di consegnare la struttura, chiusa da oltre tre anni, al Comune e alle società che lo utilizzano. Diventarà punto di riferimento per tutta l’Isola. «Abbiamo risolto il problema che ha impedito per mesi la prosecuzione dei lavori di ristrutturazione della struttura - dice il sindaco Riccardo Uda - già dalla prossima settimana si riprenderà regolarmente a lavorare». L’intervento vale 280 mila euro, 200 dei quali finanziati dalla Regione e 80 con la contrazione di mutuo dal Credito sportivo. È stata già realizzata la nuova copertura in lamiera, ora si procederà col rifacimento del manto di gioco, in parquet flottante. Sarà ampliato l’atrio e realizzato un vano ascensore per portare i disabili in tribuna. Se tutto dovesse procedere per il verso giusto, la struttura sarà consegnata al Comune entro il 2024, col ritorno delle varie associazioni sportive (basket, pallavolo e altre). L’edificio sarà dotato anche di un impianto fotovoltaico per l’efficientamento energetico. (f. o.)

