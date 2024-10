Palazzetto dello sport, atleti in festa per la riapertura 

Dopo anni di disagi e un lungo girovagare in altri impianti dell’hinterland e della provincia, tornano a casa alcune società sportive quartesi. Tra qualche giorno, basket, calcio a cinque e ritmica potranno rientrare al palazzetto dello sport di via Beethoven per gare e allenamenti. Sono in cinque ad essersi aggiudicati l’affidamento dell’impianto: i Bads Quartu, la Ferrini Basket, il Basket Quartu, il Quartu calcio a 5 e la Ritmica 2000 che adesso si dovranno organizzare per gestire l’impianto.Un primo passo importante per restituire lo sport alla città in un momento che è ancora molto difficile. Il calcio infatti è ancora senza casa in attesa della sistemazione degli impianti e la pallavolo ha dovuto rinunciare ad iscriversi alla serie C.

Soddisfatti

«Siamo entusiasti di questa suddivisione» dice Alberto Zoncheddu della Ferrini Basket, «che ci dà modo di testarci per la gestione di una struttura così importate che potrà ospitare anche gare internazionali. Noi continueremo a fare le partite dei senior nel nostro impianto in via Palestrina mentre al palazzetto faremo gli allenamenti delle giovanili. C’è grande entusiasmo e sarà importante gestire l’impianto nel migliore dei modi per farne un corretto uso e preservare la struttura».Torna a casa anche la Ritmica 2000 di Patrizia Taccini: «Siamo felicissimi – dice - il palazzetto è l’unico posto con i soffitti alti che ci permette di lavorare al meglio. Riusciremo ad entrare anche tutti i giorni e speriamo di poterla usare per manifestazioni a carattere nazionale, che portino in città tante squadre e tante ragazze».

Enormi i disagi che ha dovuto sopportare anche il calcio a 5 di Fabrizio Righetto: «Eravamo sparsi, le giovanili a Selargius, la prima squadra a Elmas e Sestu e si possono ben capire i disagi delle famiglie. La riapertura del palazzetto è importantissima. Ci saremo per le partite della prima squadra il sabato pomeriggio e la domenica mattina con l’under 19, poi ci metteremo d’accordo per il resto». E ancora il Basket Quartu di Paolo Rosas: «Abbiamo formato un consorzio con il calcio a 5 e i Bads per partecipare al bando. Adesso speriamo di poter ripartire con la società».

In attesa

Resta fuori invece la pallavolo Tespiense di Mario Cappai: «Non abbiamo partecipato al bando» dice, «perché temevamo la grande confusione che si sarebbe potuta creare al palazzetto. Contavamo nella palestra di via Turati, ma alla C abbiamo rinunciato perché non è nelle condizioni idonee per quel campionato». casa non torna il calcio fuori ormai da anni. «Noi adesso giochiamo a Mulinu Becciu e a Capoterra» dice Filippo Candio del direttivo del Sant’Elena, ora in Promozione, «siamo pronti a collaborare per un progetto che possa riportare il calcio in città e fargli avere di nuovo il ruolo che merita».

