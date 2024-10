Palazzetto chiuso, atleti beffati 

«La mancata apertura del palazzetto dello sport ha impedito ai ragazzi del Centro sportivo mini basket di partecipare ai campionati federali: l’iscrizione è scaduta a settembre». Carlo Vinci, dirigente e responsabile dell’associazione Pallacanestro Arbus, con dispiacere racconta che «lo stop ai campionati si sarebbe potuto evitare se il Comune avesse predisposto in tempo utile il bando per l’assegnazione della struttura alle società sportive». Ed è polemica: sportivi e genitori si chiedono «perché è successo, considerato che c’è un palazzetto eppure gli appassionati di pallacanestro».

La protesta

Agostino Pilia, presidente da 40 anni dell’associazione, amareggiato commenta: «Gli iscritti nella scorsa stagione erano 44. Quest'anno, in assenza dei locali, l’attività non è partita, solo 15 ragazzini si stanno allenando in uno campo all’aperto, favoriti dal bel tempo. Il danno ormai è fatto: preclusa la possibilità di partecipare ai campionati, nonostante la regolarità dei versamenti al Comune per l’utilizzo del Palasport». Pilia trova «inspiegabile il fatto che si tenga chiuso un impianto costato alla comunità oltre due milioni di euro, con un mutuo ancora da estinguere. Non si capisce perché non si possa tenere aperto tutto l’anno, almeno per chi è in regola con il Coni e la federazione di appartenenza». Sollevate le proteste, ieri il Comune ha pubblicato il bando, scadenza il 10 ottobre. «Sa di beffa – aggiunge Pilia - prima perché è dal mese di luglio che invio sollecitazioni agli uffici per arrivare puntuali a settembre, secondo perché abbiamo perso due mesi di allenamenti, ammesso che ci venga assegnato entro ottobre. I bandi si sa, hanno i loro tempi anche quando non ci sono intoppi».Il basket come il nuoto – spiega una mamma, Maristella Pitzalis - sono sport particolari, consigliati dagli ortopedici per chi ha particolari problemi. Non vorremmo che in attesa di avere la struttura i ragazzi scelgano altre attività». Carlo Vinci aggiunge: «Quando non c’era il Palazzetto, si era obbligati ad andare in altri paesi. Viaggi faticosi. Non costringeteci a tornare indietro. Lo spazio al chiuso è importante».

Il regolamento

«Il ritardo del bando – spiega l’assessore allo Sport Simone Murtas - è dipeso dall’assenza del segretario comunale. Non possiamo evitarlo, lo prevede un regolamento che dà a tutte le società la possibilità di utilizzare le strutture disponibili. L’amministrazione è impegnata e continuerà ad esserlo per la promozione dello sport a beneficio dell’intera comunità. Invito tutti a collaborare in modo costruttivo, insieme è più facile risolvere i problemi».

