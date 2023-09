Palazzetto, 28 anni di sconfitte 

Tra qualche mese spegnerà cinquanta candeline. Mezzo secolo di storia e ben poco da festeggiare per il palazzetto dello sport di Sa Rodia, chiuso dal 2021 in attesa dell’avvio dei lavori di manutenzione straordinaria.

«Impresa sparita»

Ora la saga infinita dell’appalto di riqualificazione della struttura si arricchisce di un nuovo capitolo: il Comune è a un passo dalla risoluzione del contratto con la ditta Didaco di Andria che dopo essersi aggiudicata il cantiere è letteralmente svanita nel nulla. L’intervento, finanziato con la programmazione territoriale attraverso l’Unione dei Comuni del Sinis, era stato consegnato lo scorso gennaio. «Dopo un primo sopralluogo l’impresa è sparita, ha interrotto qualsiasi comunicazione - conferma il sindaco, Massimiliano Sanna - gli uffici stanno provvedendo alla rescissione del contratto, si valuterà l’affidamento alla seconda classificata». Tutto da rifare, insomma per un appalto che inizialmente aveva bocciato anche il Consiglio dell’Autorità nazionale anticorruzione perché le regole che a suo tempo aveva seguito il Comune, ente appaltante «non sono conformi alla normativa di settore». E per le società di basket cittadine, temporaneamente ospitate nel vicino Palasport di viale Repubblica, il ritorno a casa appare ancora lontano.

Correva l’anno 1974

D’altronde per l’impianto, inaugurato del 1974, la partita non è mai stata semplice. Nata come “campo coperto” grazie un finanziamento regionale di 30 milioni di lire quando assessore allo Sport era Lucio Abis, era stata affidata in gestione alla società Polisportiva Libertas, all’epoca seconda solamente al Cagliari nel panorama regionale. Erano gli anni della gloriosa militanza nel campionato nazionale di serie C e in città lo sport con la palla a spicchi (assieme alla pallavolo) era uno dei più praticati: solo il mini-basket contava un esercito di 250 atleti. Dall’Olimpo delle classifiche alle magagne strutturali il passo è stato breve.

Il declino

Nel 1995 un primo appalto da 120 milioni di lire per l’adeguamento degli impianti alle norme di sicurezza. Ma i ritardi nell’avvio del cantiere mandarono su tutte le furie le quattro società ospitate dal palazzetto (Libertas, San Domenico, Smal e Ariete) invitate a traslocare nella palestra del Tecnico commerciale dall’allora assessore allo Sport, Antonello Sotgiu. Altre risorse furono impegnate tre anni più tardi, durante l’amministrazione guidata da Piero Ortu. La ristrutturazione, che interessò la gradinata, l’area sportiva, gli spogliatoi e i servizi, fu ultimata nel 2000. «L’intervento è costato 450 milioni, oggi il palazzetto si presenta molto più funzionale e confortevole», dichiarava l’esponente di Giunta, Ernesto Pia.

Nuovo Millennio

Pochi anni più tardi, nel 2006, nuovi problemi con i cestisti del Basket Oristano costretti a migrare ad Arborea per l’inadeguatezza della struttura. L’avversario più temibile per l’impianto di viale Repubblica non ha mai indossato pantaloncini e maglietta. Pioggia e infiltrazioni dal tetto il vero nemico da combattere.

La svolta sembrava arrivata nel 2016, sindaco Guido Tendas, con il via libera al progetto di bonifica della copertura in cemento amianto. «I lavori saranno eseguiti con la massima velocità per limitare i disagi per le società sportive», assicurava l’assessore ai Lavori Pubblici Efisio Sanna.

L’appalto venne aggiudicato provvisoriamente per un importo di 177mila euro ad una ditta di Perugia, ma il cantiere non partì per la mancanza dei fondi necessari a completare l’intervento e la Regione definanziò il progetto. Il resto è cronaca recente: nel 2021 il nuovo bando pubblicato dall’amministrazione Lutzu, la nuova aggiudicazione, ma anche stavolta lavori fermi al palo.

