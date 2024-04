Palatharros, subito gli interventi 

Il calendario non ha giocato a favore. I due festivi, 25 aprile prima e primo maggio poi, hanno fatto slittare l’avvio dei lavori al Palatharros, chiuso una settimana fa per problemi di sicurezza. Il Comune ha individuato la ditta che dovrà rimuovere il finestrone, la cui stabilità è minata dall’usura della cornice che lo sostiene. Venerdì scorso il sopralluogo ma «per i lavori bisognerà attendere qualche giorno -ha fatto sapere l’assessore allo Sport Antonio Franceschi - giovedì, forse venerdì». Di fatto, ormai sono compromessi gli eventi sportivi già programmati per le prossime settimane nell’impianto di via Michele Pira. Le difficoltà non hanno comunque impedito alle giovani atlete dell’Ariete pallavolo di macinare nuovi successi. Ad Uras la formazione under 14 si è aggiudicata semifinali e finali del trofeo territoriale Centro Sardegna, conquistando l’accesso per la fase finale regionale che si sarebbe dovuta disputare domenica al Palatharros (e invece cerca ancora casa). Ottima prestazione anche per i ragazzi dell’under 17 che dopo aver conquistato il primo posto nel campionato Interterritoriale hanno mancato di un soffio la finale regionale. ( m.g. )

