Palasport, messo il primo tassello 

C’è un nuovo, importante tassello, nel progetto di realizzazione del Palasport: il via libera alla gara da 498mila euro per l'affidamento dei servizi di progettazione di fattibilità tecnica ed economica dell’impianto da 8mila posti che dovrà sorgere a Sant’Elia, nell’area oggi occupata dal parcheggio Cuore. Una struttura moderna da 25,2 milioni (30 con le opere esterne) capace di ospitare manifestazioni di altissimo valore nazionale e internazionali di volley, basket, tennistavolo, tennis ma anche grandi eventi dello spettacolo. Esattamente quello che manca alla città, costretta a inseguire spazi spesso inadatti o adagiarsi su ciò che si ha a disposizione. Ma obbligata a rinunciare a eventi straordinari.

I fondi

I quattrini ci sono tutti. Otto milioni arrivano dai fondi Pnrr destinati dalle federazioni tennistavolo e pallavolo, 3,5 milioni dal Comune, 13,7 dalla Regione. I tempi sono invece stretti, imposti dalle “regole” scritte nero su bianco dal Piano nazionale di ripresa e resilienza. Tutto dovrà essere completato entro il 31 marzo 2026. «Stiamo procedendo nel rispetto dei tempi, un’accelerazione è stata possibile anche grazie ad un accordo quadro e all’intervento della società di Stato Sport e Salute intervenuta per l’appalto del progetto esecutivo mentre noi come comune ci siamo occupati del bando per il progetto preliminare», spiega il sindaco Paolo Truzzu. Intanto la società che si aggiudicherà entro le 11 del 20 aprile la gara da 498mila euro per l'affidamento di Servizi tecnici di progettazione predisposta dal dirigente dell'area Mobilità, infrastrutture viarie e reti Daniele Olla, dovrà consegnare un progetto preliminare “avanzato”. «Degno – precisa Umberto Ticca, presidente della Commissione consiliare Lavori Pubblici – dell’importo consistente stanziato. Ci aspettiamo, per essere chiari, un preliminare con una decisa in incursione nelle caratteristiche architettoniche del futuro palasport e indicazioni sulla parte esterna dell’area occupata dall’impianto». Spetterà invece ai vincitori della gara per il progetto esecutivo e per la realizzazione dell’opera entrare nel merito per regalare a Cagliari un palasport dotato di soluzioni tecnologiche all’avanguardia, dove anche i caratteri architettonici saranno curati minuziosamente per inserirsi in un contesto ambientale e paesaggistico di grande valenza come è appunto la zona di Sant'Elia. «Di fatto – precisa Daniele Olla - proprio per rispettare i tempi imposti dal Pnrr, si è proceduto in parallelo e il progetto esecutivo è stato già stato assegnato». Tutto questo grazie anche all’accordo quadro tra Regione, Governo, Comune e associazioni sportive.

Gli stalli

L’attuale area di sosta perderà dunque parecchi stalli, ma sarà il programma urbanistico legato alla riqualificazione dell’intera zone tra il mare di Sant’Elia e il canale San Bartolomeo a ridisegnare gli spazi destinati agli stalli. «Dobbiamo essere molto bravi a lavorare per la rinascita di questa parte di Cagliari così come dobbiamo esserlo per rispettare i tempi. Per gli stalli persi stiamo pensando a recuperarli in piazza Efisio Puddu, all’ingresso della Fiera, lato Centro congressi. Oggi occupata in per metà da parcheggi e per l’altra da un giardino poco frequentato».

Incontri e musica