Palasport, il restauro è finito: entro maggio il collaudo finale 

Certificato di collaudo finale a fine maggio. È la scadenza fissata per l’ultimo step di verifiche nel Palazzetto dello Sport di via Beethoven, concessa dal Comune dopo la richiesta di proroga da parte dell’ingegnere collaudatore.

Il restyling di fatto è stato completato: nuovo parquet, tribune e spogliatoi rimessi a nuovo, moderni impianti di climatizzazione, e una ristrutturazione dentro e fuori, come richiesto dall’assessorato ai Lavori pubblici. Ora spazio ai collaudi, poi il Comune dovrà pianificare la gestione dell’impianto. Lì dove torneranno gare e manifestazioni sportive dopo anni di chiusura, a parte la parentesi come hub vaccinale durante la pandemia. La struttura sarà dedicata agli sport classici, compreso il basket in carrozzina, ma anche alla pallavolo, al calcio a 5, alla danza artistica. Restyling costato 1 milione di euro circa, risorse finanziate con il Patto per lo sviluppo della Città metropolitana di Cagliari che l’attuale amministrazione è riuscita a salvare in extremis. Insieme ai 400mila euro messi in campo dal Comune per dotare l’impianto di via Beethoven di condizionatori necessari per ospitare manifestazioni sportive durante l’estate e l’inverno.

