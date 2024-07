Palasport e Tennis club, fondi a rischio 

I progetti di ristrutturazione del Tennis Club Cagliari, a Monte Urpinu, e della costruzione del nuovo palazzetto dello sport a Sant’Elia sono a rischio, per il pericolo di perdere i finanziamenti del Pnrr. La cifra è notevole, circa 20 milioni di euro, ed è in bilico per il ritardo nell’avvio dei lavori come previsto dai traguardi del Piano. L’allarme lo dà il sindaco Massimo Zedda, dopo che il Comune ha ricevuto pochi giorni fa un avviso delle mancanze tramite due lettere, provenienti dal Dipartimento per lo Sport della presidenza del Consiglio dei Ministri. «Aver immaginato di poter finanziare con fondi Pnrr infrastrutture di questo tipo, nonostante la complessità dell’iter procedurale, ha portato a quanto avevo già detto e ribadito da tempo: perdere il finanziamento e non vedere l’opera», l’attacco frontale di Zedda nella conferenza convocata ieri al Palazzo Civico. «La volontà è realizzare gli interventi, ma serve recuperare le risorse. È inverosimile avviare i cantieri entro il 31 agosto, come richiesto: per il Tennis Club manca un progetto con tutte le autorizzazioni, sul Palazzetto siamo più avanti ma non da garantire i lavori entro un mese».

L’allarme

Oltre all’apertura concreta dei cantieri entro agosto, il cronoprogramma prevede la relazione del primo stato di avanzamento dei lavori entro il 31 dicembre. Data anch’essa ritenuta impossibile dal Comune. «Aver sottovalutato le tempistiche e non aver fatto le corse in passato ha portato alla ricezione di queste lettere», la critica di Zedda alle precedenti giunte comunali e regionali di Truzzu e Solinas. «Vi ricorderete come in Consiglio Regionale un giorno il nuovo ospedale di era nello spazio dello stadio, un’altra volta era dentro la Fiera e un’altra ancora a Su Stangioni: come quel gioco dove bisogna sedersi quando finisce la musica e c’è una sedia in meno. In Comune, dove bisognava pianificare, non alzarono la voce: ricorderete che chiusero il fantomatico testo di un accordo di programma da 50 milioni. L’errore principale è stato della politica: era illusa che tanto sarebbero arrivati soldi e proroghe senza che accadesse nulla».

Le soluzioni

L’intero progetto prevede 40 milioni per la creazione di un Palazzetto da 6.000 spettatori, da tempo richiesto, e circa 5 per ristrutturare il Tennis Club, che nelle ultime settimane ha ospitato due tornei internazionali di padel di ampio risalto. Ma va trovata una soluzione: «La priorità è salvare le opere», spiega il sindaco. «Poi bisogna salvare le risorse, ma serve un’autorizzazione per destinarle su altro. Ogni giorno rischiamo di perdere 20 milioni per quanto non è stato fatto negli ultimi cinque anni, nonché di ipotecare il futuro di Cagliari. Le responsabilità sono della precedente amministrazione comunale e della precedente Giunta regionale». Per tenere in vita i due progetti Zedda si sta muovendo: «È una corsa contro il tempo. Con l’assessore allo Sport Macciotta abbiamo incontrato il ministro Abodi una settimana fa: col contributo suo e di Sport e Salute cerchiamo di sostituire le risorse Pnrr con altri canali di finanziamento».

