Palasport, congelata la variante urbanistica 

Gli ultimi dettagli operativi di quello che sarà un centro polifunzionale da vivere 365 giorni l’anno sono stati definiti alla fine dello scorso anno. Per il nuovo palazzetto, l’arena da seimila posti e 41 milioni di euro, considerata anche la riqualificazione di tutte le aree collegate attorno alla Fiera (fondi pnrr, regionali, per 13,5 milioni, e comunali, per 3,5) che nascerà nel parcheggio Cuore e ospiterà eventi sportivi internazionali (pallavolo, basket, tennis, calcio a 5, etc.) ma anche congressi e concerti, c’è il rischio che si allunghino i tempi: perché il Consiglio comunale deve approvare una variante urbanistica (legata ai parcheggi) ma la fine della consiliatura (verosimilmente a Pasqua o giù di li) e il nuovo voto a giugno rimanda il passaggio in aula quasi certamente a dopo l’estate. Già chiuse la gara di progettazione (del Comune) e quella per l’assegnazione dei lavori all’impresa (di Sport e Salute), l’avvio dei lavori era stato ipotizzato per metà di quest’anno (e la fine nel 2026). Ma l’approvazione della variante urbanistica è un passaggio propedeutico fondamentale. Difficile che il Consiglio riesca ad approvarla in quest’ultimo mese, più probabile che tutto venga rinviato alla prossima consiliatura. non prima della fine dell’estate, quindi. ( ma. mad. )

RIPRODUZIONE RISERVATA