«Palasport, ci siamo e al Tc Cagliari  i lavori da gennaio» 

Un po’ a malincuore, ma tutto per il bene del tennis. E soprattutto nel circolo dove è nato. Angelo Binaghi, numero uno della Federtennis e padel, annuncia che nel 2025 «non organizzeremo il torneo Atp 175 al Tennis Club Cagliari». Notizia prevista, perché il circolo sarà interessato dai lavori sui campi, sul sottosuolo e sull’area del circolo di Monte Urpinu. «Lavori che, spero, inizino al più presto, magari entro gennaio», sottolinea Binaghi alla fine del lungo incontro con il ministro dello Sport Abodi, una “operazione Sardegna” pensata e realizzata da Binaghi sullo sfondo delle recenti e trionfali Atp Finals di Torino, dove ha messo di fronte la Regione (l’assessore Cuccureddu) e il governo nazionale (Abodi), nella migliore forma di politica possibile.

L’ex numero 14 del tennis italiano non è voluto mancare alla seconda puntata dell'incontro Governo-Regione, anche per monitorare con attenzione la questione impianti sportivi. Era stato lui, non senza fatica, a mettere uno di fronte all’altro l’ex governatore Solinas e l’ex sindaco di Cagliari Truzzu due anni fa per spingere le istituzione a fare presto. E ieri non ha mancato di tornare all’attacco su un punto focale: «Vedere Sinner a Cagliari? Si sarebbe potuto fare nel 2027, con la finale mondiale di Davis che giocheremo in Italia, se Cagliari non avesse perso per colpa di un funzionario i fondi del Pnnr per realizzare il palazzetto, fondi che andavano spesi entro il 2026. Ma l’importante è che alla fine le opere si facciano».

«Mi auguro per il 2025 che il tennis italiano riesca a vincere almeno un quarto di quello che abbiamo vinto nel 2024», ha detto sorridendo, «due Slam, la Coppa Davis e la Kings Cup, che è la Davis femminile, ne basterebbe uno dei quattro per essere felici, ma non ci accontentiamo». (e.p.)

