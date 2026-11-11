Allarme al Palazzetto dello Sport di Carbonia. Chi in questi giorni è passato nei pressi del più importante impianto sportivo della città in via delle Cernitrici non ha potuto fare a meno di notare che nella copertura c’è un’importante affossatura che a tanti ha fatto temere che si tratti di un cedimento strutturale. La parte interessata e quella esposta a sud-est, visibile dall’area commerciale di via Roma: si nota la copertura verde danneggiata, come se stesse “scivolando” verso il basso. E ora ci si chiede se possa creare problemi per lo svolgimento di manifestazioni, allenamenti e gare di varie discipline

Lo sconcerto

Il problema sta destando enorme stupore perché i lavori per rimettere a nuovo la copertura sono stati ultimati circa due anni fa, quando è stato effettuato il ripristino dell’impermeabilizzazione dell’intera struttura sia all’interno che all’esterno. I lavori, per centinaia di migliaia di euro, sono stati realizzati grazie ai fondi Fsc 2014-2020 che il Comune si aggiudicò per la cittadella sportiva, fondi con cui si effettuarono anche altri interventi nella struttura come il potenziamento dell’impianto di illuminazione per il mondiali di volley del 2021. «Come ho notato il danno alla copertura ho provveduto a segnalare subito la situazione - dice Federico Zara della società di calcio a 5 Asd Città di Carbonia, che utilizza il palazzetto per allenamenti e gare».

Pino Fae della scuola basket Carbonia, che disputa il campionato di serie C regionale, conferma di aver sentito parlare di un problema alla copertura «ma all’interno – dice – per adesso non abbiamo registrato problemi». Dura la presa di posizione della consigliera di opposizione Daniela Garau: «Basta un anno e mezzo per cancellare la promessa di efficienza di questa Giunta. – dice - Il tetto del Palazzetto, già segnato da evidenti cedimenti, è lo specchio di un’amministrazione distratta e approssimativa. I cittadini di Carbonia meritano opere solide e controllate, non cantanti e rifacimenti che svaniscono alla prima prova del tempo». Sulla questione interviene anche il consigliere Luca Arru: «Mi viene da pensare che il danno sia dovuto ad un lavoro non eseguito adeguatamente, visto che non ci sono stati eventi climatici particolari, – afferma – spero che il Comune si possa rivalere su chi ha realizzato i lavori, che spero abbiano una sorta di garanzia. Ma vorrei sapere perché i nostri tecnici non verifichino che i lavori vengano fatti a regola d’arte».