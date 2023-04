«Palasport allagato? Sono foto “rubate”» 

I pozzetti si trovano all'interno della palestra e secondo quanto afferma il vice sindaco Mario Grieco, erano sigillati, segno che sono stati forzati e fotografati da qualcuno che non era autorizzato a farlo. Grieco, che nell'ultimo Consiglio ha alzato la voce visibilmente contrariato ironizza, e parla di scorrettezza: «Se non ci fosse da ridere ci sarebbe da piangere a ombrello aperto. I pozzetti erano sigillati, sono stati forzati -afferma il vice sindaco - c'era un po' di umidità, perché i tombini non erano ancora stati forati, adesso è stato fatto e con l'aerazione l'umidità non c'è più. Quanto alle termiti, erano tre o quattro e comunque abbiamo mandato subito una ditta specializzata per eliminarle. Alla terza interrogazione si perde la pazienza. Non posso sapere chi sia stato a fare le foto, ma gli scatti sono stati pubblicati sui social e questa è stata una scorrettezza».

Qualche mese fa il consigliere grillino Massimo Deidda ha trovato nella cassetta delle lettere una pennina con una serie di scatti che immortalano i pozzetti dell'impianto antincendio della palestra di via Ballero aperti, con tracce di umidità e allagamenti e termiti. La palestra, fiore all'occhiello per le società sportive, ristrutturata di recente, ha un pavimento in parquet, particolare non da poco: legno a rischio per colpa delle termiti?

Il mistero delle foto rubate: una chiavetta usb anonima recapitata nella cassetta delle lettere di un consigliere di minoranza, tre interrogazioni sulla palestra di via Ballero e il vicesindaco che perde la pazienza in Consiglio. Ma non è una spy storie: è solo il clima da campagna elettorale che in vista delle Comunali di fine maggio si fa più teso.

Il mistero delle foto rubate: una chiavetta usb anonima recapitata nella cassetta delle lettere di un consigliere di minoranza, tre interrogazioni sulla palestra di via Ballero e il vicesindaco che perde la pazienza in Consiglio. Ma non è una spy storie: è solo il clima da campagna elettorale che in vista delle Comunali di fine maggio si fa più teso.

Le fotografie

Qualche mese fa il consigliere grillino Massimo Deidda ha trovato nella cassetta delle lettere una pennina con una serie di scatti che immortalano i pozzetti dell'impianto antincendio della palestra di via Ballero aperti, con tracce di umidità e allagamenti e termiti. La palestra, fiore all'occhiello per le società sportive, ristrutturata di recente, ha un pavimento in parquet, particolare non da poco: legno a rischio per colpa delle termiti?

I pozzetti si trovano all'interno della palestra e secondo quanto afferma il vice sindaco Mario Grieco, erano sigillati, segno che sono stati forzati e fotografati da qualcuno che non era autorizzato a farlo. Grieco, che nell'ultimo Consiglio ha alzato la voce visibilmente contrariato ironizza, e parla di scorrettezza: «Se non ci fosse da ridere ci sarebbe da piangere a ombrello aperto. I pozzetti erano sigillati, sono stati forzati -afferma il vice sindaco - c'era un po' di umidità, perché i tombini non erano ancora stati forati, adesso è stato fatto e con l'aerazione l'umidità non c'è più. Quanto alle termiti, erano tre o quattro e comunque abbiamo mandato subito una ditta specializzata per eliminarle. Alla terza interrogazione si perde la pazienza. Non posso sapere chi sia stato a fare le foto, ma gli scatti sono stati pubblicati sui social e questa è stata una scorrettezza».

In Aula

«Non ho idea di chi abbia scattato le foto. Noi siamo equiparati ai pubblici ufficiali – risponde Deidda - se mi arriva un'informazione di quel tipo, non mi chiedo chi l'ha mandata, devo verificare e intervenire. Dalle foto si vedeva chiaramente la presenza di umidità, e soprattutto le termiti. Siccome i lavori si sono conclusi da poco era importante sapere se l'Amministrazione si stava muovendo, anche per capire se ci fossero delle responsabilità da parte di chi ha eseguito i lavori e nel caso potersi rivalere prima della scadenza dei termini contrattuali. Dopo ben tre interrogazioni non ci è ancora arrivata una risposta esaustiva. Il vice sindaco nonché assessore allo sport, anziché rispondere all'interrogazione, ha insinuato il sospetto che a fare le foto siamo stati noi, tanto che nel precedente Consiglio ho dovuto rispondere che se fossero continuate le accuse avrei sporto querela. Ho fatto solo il mio dovere».

Intanto però le foto incriminate dai social.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata