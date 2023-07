Palasertinu, aperto il cantiere 

L’attesa è durata qualche anno. Ora, finalmente, l’avvio dei lavori per la riqualificazione del palazzetto dello sport (Palasertinu) a Macomer: diventerà una struttura sportiva di eccellenza, al centro di importanti eventi regionali e nazionali. L’intervento, programmato dalla passata amministrazione comunale, è possibile grazie a un finanziamento concesso dalla Regione e a un prestito ottenuto dal Credito sportivo per complessivi 280 mila euro. Per la posizione baricentrica della cittadina, il palazzetto dello sport può accogliere importanti eventi a livello regionale e nazionale. Si procede per realizzare una nuova copertura in lamiera, ma soprattutto per un nuovo manto di gioco in parquet flottante, che qualificherà ulteriormente l’intera struttura. Sarà poi ampliato l’ingresso principale, con l’installazione di un ascensore che consenta alle persone con disabilità di raggiungere le tribune.

