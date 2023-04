PalaSerradimigni, rivincita cercasi 

Sassari. Una vittoria per quota 30, da sempre o quasi spartiacque tra playoff e anonimato. Una vittoria per difendere il quarto posto e avvisare Brindisi prima della trasferta che avrà grande peso nel delineare la griglia degli spareggi scudetto. Una vittoria per riprendere il cammino dopo la battuta d'arresto a Verona. Partita aperitivo oggi al PalaSerradimigni contro Treviso: si gioca alle 12.

C'è anche una rivincita da prendere: all'andata Treviso ha battuto Sassari 79-71 grazie all'accelerata nell'ultimo quarto. Squadra infida quella allenata da Nicoa, nel senso che è capace di incassare rovesci (-23 a Brindisi e -29 a Pesaro) ma anche di fare colpacci esterni come accaduto contro Verona, Brescia e Tortona.

I duelli

Il trascinatore è Banks, quinto realizzatore della serie A con quasi 17 punti di media. Se Kruslin riesce a giocare almeno una decina di minuti potrebbe scapparci la staffetta difensiva con Raspino. Duello tutto lituano nello spot “4” con Bendzius che se la dovrà vedere contro un ex della Dinamo, Sorokas, che produce 12,4 punti con buone percentuali e cattura quasi 5 rimbalzi.

A proposito di tiro: difficile, per non dire impossibile, che la Dinamo ripeta il 3/23 nelle triple di Verona, peggior risultato stagionale. Per trovare di peggio bisogna addirittura torrnare indietro alla stagione 2019/20 quando i biancoblù fecero 2/22 da tre, fermandosi a 59 punti contro Trieste. Non che la squadra di Bucchi sia priva di altre armi, ma si parla della migliore squadra del campionato nel tiro da tre: 41%. Basta avvicinarsi allo standard per semplificare una gara che sarà tosta.