VaiOnline
Alghero.
12 agosto 2025 alle 00:52

Palaserradimigni, 15 mesi al traguardo 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Ancora 15 mesi di lavori per la riqualificazione del PalaSerradimigni. Ieri, in IV commissione, si è fatto un bilancio dell’intervento finanziato con circa 13 milioni di euro, tra fondi Jessica recuperati dall’ex sindaco Nicola Sanna e risorse della Regione grazie al penultimo esecutivo guidato da Nanni Campus. «La scorsa settimana- riferisce l’assessore ai Lavori Pubblici Salvatore Sanna - la giunta ha approvato il progetto esecutivo da 5 milioni».

La partenza del cantiere sarà a settembre e si concentrerà in prevalenza sulla parte esterna e sull’ampliamento di alcuni spazi. In programma vi è la costruzione di due anelli sulle tribune e di un allargamento con una struttura a U in curva B, e il conseguente aumento della capienza da 3980 spettatori a poco meno di 6mila. Previsti anche il rifacimento dell’impiantistica, una nuova illuminazione, l'impianto fotovoltaico e tra le altre voci, il riscaldamento radiante dal parquet come richiesto dalla Lega Basket. «Il cuore però del progetto riguarda lo scoperchiamento del tetto e la realizzazione di una nuova copertura». Cambierà quindi l’altezza del Palazzetto che raggiungerà i 12 metri. «Questo intervento- spiega l’assessore- verrà compiuto al termine della stagione del prossimo anno, dopo l’ultima partita in casa della Dinamo, in teoria a maggio del 2026».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Cronaca

Chiuso nell’auto sotto il sole, il piccolo Danir non ce l’ha fatta

Olmedo, il bimbo di 4 anni si era allontanato dai genitori 
Emanuele Floris
Il caso

Non solo il botulino: polmonite emorragica fatale per la 38enne

I primi risultati dell’autopsia sul corpo di Roberta Pitzalis 
Matteo Vercelli
Il caso

Il Tar blocca gli abbattimenti dei bovini decisi dall’Asl: salvi i capi sani e vaccinati

Sospese le uccisioni indiscriminate dei capi di una mandria a Orotelli 
Enrico Fresu
L’allarme

Poetto, troppe barche «Mare a numero chiuso come per le spiagge»

Le soste in rada al centro delle polemiche legate alla presenza di rifiuti in acqua 
Andrea Artizzu
Energia

«Chi distrugge la Sardegna con le pale è da cacciare»

Marco Rizzo, leader di Democrazia Sovrana Popolare, attacca: «La Regione come Ponzio Pilato» 
Lorenzo Piras