Palaserradimigni, 15 mesi al traguardo 

Ancora 15 mesi di lavori per la riqualificazione del PalaSerradimigni. Ieri, in IV commissione, si è fatto un bilancio dell’intervento finanziato con circa 13 milioni di euro, tra fondi Jessica recuperati dall’ex sindaco Nicola Sanna e risorse della Regione grazie al penultimo esecutivo guidato da Nanni Campus. «La scorsa settimana- riferisce l’assessore ai Lavori Pubblici Salvatore Sanna - la giunta ha approvato il progetto esecutivo da 5 milioni».

La partenza del cantiere sarà a settembre e si concentrerà in prevalenza sulla parte esterna e sull’ampliamento di alcuni spazi. In programma vi è la costruzione di due anelli sulle tribune e di un allargamento con una struttura a U in curva B, e il conseguente aumento della capienza da 3980 spettatori a poco meno di 6mila. Previsti anche il rifacimento dell’impiantistica, una nuova illuminazione, l'impianto fotovoltaico e tra le altre voci, il riscaldamento radiante dal parquet come richiesto dalla Lega Basket. «Il cuore però del progetto riguarda lo scoperchiamento del tetto e la realizzazione di una nuova copertura». Cambierà quindi l’altezza del Palazzetto che raggiungerà i 12 metri. «Questo intervento- spiega l’assessore- verrà compiuto al termine della stagione del prossimo anno, dopo l’ultima partita in casa della Dinamo, in teoria a maggio del 2026».

RIPRODUZIONE RISERVATA