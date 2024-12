PalaPirastu, ancora show 

Itas Trentino-Benfica è finità giovedì alle 21,16 con umori contrastanti tra la gioia della qualificazione ai quarti della Cev Cup di volley, e l’amarezza della sconfitta. Ciò che invece non finisce è lo splendido colpo d’occhio offerto dal Pala Pirastu, occupato in ogni ordine di posti (oltre duemiladuecento persone) e il clima festoso e di partecipazione che ha accompagnato l’evento. Cagliari e la Sardegna hanno risposto entrando nel cuore dei protagonisti. Apprezzamento espresso nel sito della Trentino Volley (giova ricordare che si tratta dei campioni d’Europa in carica), che ha rimarcato che «l’obiettivo di offrire impulso alla pallavolo nell’isola con un evento internazionale è pienamente riuscito». Con i ringraziamenti finali («grazie Cagliari grazie Sardegna»). L’Itas, giunto martedì nell’isola dopo il mondiale per club in Brasile, riparte oggi per Taranto, dove domani affronterà in Superlega la Gioiella Prisma.

Alessia Orro

A proposito di volley mondiale, ad Hangzhou (Cina), Alessia Orro e il Vero Volley Milano stanno disputando il mondiale femminile per club. Oggi in semifinale si rinnova la sfida con Conegliano. Orro è stata tenuta a riposo nel terzo match di qualificazione, vinta 3-0 sulle egiziane dello Zamalek.

Il derby

Al Pala Pirastu non si smobilita, si prepara un altro evento. Domani alle 18 si gioca il derby di A3 Cus Cagliari-Sarlux Sarroch. Ancora una volta in formato natalizio: nel 2023 si giocò a Santo Stefano davanti a milleseicento persone. Se l’onda dell’entusiasmo prosegue sarà un’altra serata di sport. Qui la posta in gioco ha un’altra valenza, perdere può far male agli obiettivi di classifica. Sarroch occupa la quinta posizione dopo tre vittorie consecutive. Appena più indietro il Cus Cagliari, sesto e tre punti in meno dopo la sconfitta con l’attuale capoclassifica San Donà. Atteso il duello tra gli schiacciatori, Biasotto e Gozzo nel Cus, Dimitrov e Chiapello nel Sarroch.

Serie A2 femminile

L’Hermaea Olbia torna al Geopalace dove domani (ore 17) affronta l’Albese Volley Como. E’ un match che potrebbe consentire di risalire la classifica dopo la sconfitta di Cremona e il salto all’indietro dal quarto al settimo posto. Le ragazze di Guadalupi chiudono il drappello di cinque squadre racchiuse in due punti dal terzo posto in giù.

Serie B

La Capo d’Orso Palau, in B1 femminile, affronta stasera il Club Italia a Milano. Derby in B2 femminile, massima incertezza al Palazzetto di Via Lamarmora (ore 17) tra Garibaldi La Maddalena e Pan Alfieri. Gioca in casa (ore 15) La Smeralda Ossi che ospita il Venegono. In trasferta l’Audax Quartucciu, a Brugherio contro Diavoli Rosa. In B maschile la Pallavolo Decimomannu è impegnata in trasferta con la Roma 7 Volley.

