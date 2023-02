Palamara a Sassari Mousiké Téchne a Cagliari e Porru a Villacidro 

“Ritratto dell’Amore” nella settimana di San Valentino: un concerto per viola d’amore, flauto e clavicembalo in programma domani alle 18 a Palazzo Siotto, in via dei Genovesi a Cagliari, con il trio costituito da Attilio Motzo (viola d’amore e violino), Enrico Di Felice (flauto traversiere) e Fabrizio Marchionni (clavicembalo), tutti docenti dei Conservatori di musica di Cagliari e Sassari. Sesto appuntamento della rassegna La Mousiké Téchne.

Camera di Commercio

Presentazione a tre stasera alle 19 alla Camera di Commercio di Sassari: Giampaolo Cassitta dialoga con Luca Palamara sul libro “Lobby e Logge” (Rizzoli) mentre sarà in collegamento video Alessandro Sallusti, che ha intervistato l’ex magistrato su quest’opera di indagine sulle cupole occulte.

Palazzo Siotto

Club di Jane Austen

Domani, alle 18, il giovane scrittore cagliaritano Matteo Porru presenta il romanzo “Il dolore crea l’inverno” (Garzanti) a Villacidro, in piazza Zampillo, nella sala al primo piano del Caffè letterario Versi d’autore. L’appuntamento è incluso nel percorso letterario 2023 ideato dal Club di Jane Austen Sardegna “Aspettando il Dicembre Letterario VIII edizione. Ri-connessioni”. Porru dialoga con la direttrice artistica del Club Giuditta Sireus.

Teatro Intrepidi Monelli

Una moderna favola ecologica per (ri)scoprire l’arte del riciclo con “Il Pianeta Fai Da Te” del Bocheteatro in cartellone domenica alle 18 al Teatro Intrepidi Monelli di viale Sant’Avendrace a Cagliari per un nuovo appuntamento con il “Il Teatro delle Meraviglie”, la rassegna dedicata a ragazzi e famiglie organizzata dal Teatro Actores Alidos. La pièce scritta da Monica Corimbi e Giovanni Carroni (sua la regia) e interpretata dalla stessa Corimbi con Monica Farina. Per info e prenotazioni: telefono 070/828331. (g. m.)

