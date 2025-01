Palafitte e chioschi: temi caldi del piano per il litorale 

Poca partecipazione ma grande interesse al primo incontro pubblico sul Piano di utilizzo del litorale che descrive come cambierà la Costa Verde. Nell’Aula consiliare di Arbus tecnici e amministratori hanno illustrato i dettagli sul futuro del litorale lungo 47 chilometri. Presenti le forze politiche locali e un gruppetto di operatori turistici. Le osservazioni sono arrivate dalla minoranza che non ha perso occasione per segnalare le mancanze. «Come prevede il Piano – ha detto Gianni Lussu – i chioschi dovrebbero sorgere su palafitte, una piattaforma sollevata dalla sabbia per far passare sotto l’impianto idrico, degli scarichi e della corrente elettrica. Altra criticità sono le concessioni in aree private, fuori dalla fascia demaniale, ad esempio a S’enna ‘e S’arca e a Scivu. Una disparità di trattamento a vantaggio del proprietario che non ha interesse a fornire un servizio pubblico e per il quale il Comune non avrà benefici economici, diversamente dalle aree pubbliche che dovrà mettere a bando e incassare un canone». Rossano Vacca, operatore turistico, si è soffermato su Scivu: «L’aumento dei chioschi, da uno a tre, fa pensare ad una presenza maggiore di ospiti, pertanto occorre ampliare i parcheggi. Necessità dettata dalla lontananza del posto dal centro abitato, unica accoglienza sono i chioschi». A replicare il consigliere di maggioranza, Enrico Atzeni: «I chioschi sul suolo pubblico sono 32, sul privato due, esagerato parlare di danni al Comune. A proposito di palafitte, parliamo di un’altezza al massimo di 30 centimetri. Obbligata per proteggere la sabbia, quindi l’ambiente, importante per arieggiare la struttura». ( s. r. )

