Paladini delle tradizioni da 40 anni 

Quarant'anni di impegno per ricordare le tradizioni della comunità di Serbariu e tramandare la memoria alle nuove generazioni: un compleanno speciale culminato nella sfilata per Sant’Efisio.

La festa

Un traguardo importante per il gruppo folk Santa Giuliana «nato nel 1983 – racconta il presidente Massimo Sulas – per volontà dell’allora parroco don Antonio Sorgia e del fratello Ettore. Si dalle origini abbiamo voluto promuovere e rivalutare le tradizioni popolari del piccolo centro di Serbariu». Proprio per questo motivo il gruppo di quella che oggi è una frazione, nata come Comune 170 anni fa, titolo passato alla città di Carbonia, ha avuto il privilegio di partecipare alla processione di Sant’Efisio. «Dopo qualche anno dalla sua nascita il gruppo è entrato in crisi e grazie alla volontà di quattro componenti della prima ora e del parroco Don Amilcare Gambella ha deciso di riprendere le attività nel 1995 - racconta ancora Sulas, che prosegue – nel 1997 ci siamo costituiti anche come associazione culturale con l'obiettivo di andare oltre la rivalutazione della musica e del ballo popolare, realizzando una serie di iniziative come mostre e sagre».

Il futuro

A distanza di quarant’anni dal primo “passu torrau” il gruppo resiste e continua nella sua missione sociale e culturale: «Contando tutti i componenti che partecipano alle processioni e manifestazioni varie siamo circa una quarantina». Con il passare degli anni le persone che hanno deciso di indossare “su crupettu” o “su gipponi” sono state veramente tante e ancora oggi in tanti guardano incuriositi e in alcuni casi decidono di aderire. «Mi sono avvicinata al gruppo un po' per caso un po’ scommessa- afferma Giuliana Diana – grazie alla passione per le tradizioni che ho ereditato dai miei genitori. Dopo le prime lezioni mi sono appassionata sempre di più e ho trascinato con me mia sorella, miei figli e la loro cuginetta». Le tradizioni sono alla base anche della scelta di Maria Antonietta Ravarino: «Ho seguito l’interesse per l'identità della Sardegna e mi sono avvicinata al gruppo. Sono contenta della scelta fatta che va avanti da 4 anni e mezzo». Il marito Sandro MUra è rimasto affascinato dal martire guerriero: «La mia prima volta a Sant’Efisio è stata un’esperienza unica, molto diverso che partecipare da spettatore».