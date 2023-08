Pais prova a tenere il centrodestra unito: «Ora serve serenità» 

La botta inflitta alla maggioranza dai franchi tiratori martedì è stata tremenda. Ieri in Aula c’è stata bagarre. L’opposizione ha chiesto le dimissioni del presidente dell’Assemblea Michele Pais, accusato di aver derogato al suo ruolo super partes nella dialettica istituzionale. Lui si difende: non parla da uomo di partito. Ma la forza politica che lo ha espresso, la Lega, ha tutto l’interesse a che la spaccatura nel centrodestra, andato sotto con voto segreto sull’emendamento al collegato, sia sanata.

Presidente Pais, che cosa sta accadendo?

«Le posizioni politiche sono tutte legittime e possono essere tranquillamente espresse alla luce del sole. Non è una pagina positiva per la storia di una maggioranza che deve ritrovare serenità e concludere nel modo migliore questo mandato, per potersi riproporre agli elettori».

Il centrosinistra le ha chiesto di dimettersi.

«Per un’intervista che ho rilasciato, ma non sono dello stesso avviso. Nel mio mandato ho sempre rispettato rigorosamente l’Assemblea, garantendo con i fatti tutte le prerogative del Consiglio e dei consiglieri, soprattutto quelli di minoranza. Il Consiglio regionale deve avere l’opportunità di esprimere la propria opposizione. D’altro canto, la maggioranza ha necessità di trovare ragioni di unità».

La spaccatura nel centrodestra sardo rimbalzerà anche nei tavoli nazionali?

«Non ne ho notizia. Sono dinamiche del Consiglio, gestite e – spero – risolte in Aula dentro la maggioranza».

Come mai si è arrivati a tanto: a fine giugno non c’era stato un chiarimento tra i gruppi e il governatore?

«Il chiarimento c’era stato. Soprattutto sull’accordo di programma, voluto dalla maggioranza, dal presidente Solinas e condiviso con il Comune di Cagliari, che prevedeva, oltre che lo stadio, la casa per gli universitari e l’ospedale».

E ora resta solo lo stadio.

«Penso che le cose debbano rimanere così come erano stabilite dall’accordo di programma. Ok allo stadio, ma non si può prescindere da interventi importanti come quelli che riguardano gli ospedali e gli alloggi per gli universitari. Penso che si debba procedere così come si era concordato: sarebbe sbagliato se si desse priorità a un intervento piuttosto che a un altro».

Si può quindi fare in modo di far rientrare dalla finestra anche ospedale e casa dello studente?

«L’approvazione dell’altro ieri a voto segreto ha riguardato, è vero, soltanto lo stadio. Ma questo non esclude che si vada avanti sulle altre cose da fare. Ripeto: quel che è successo in Aula ci deve far riflettere, ma non cambia l’agenda politica della maggioranza».

Ha sentito Solinas?

«Sì. E non abbiamo di certo esultato come al gol di Pavoletti al 94’».

Che cosa le ha detto?

«Le sorprese che riserva il voto segreto sono imprevedibili e attengono alla libertà dei singoli consiglieri. Ma c’è pure un vincolo di maggioranza che si basa su un accordo di fiducia reciproca, esteso a un presidente e a una Giunta che – per me – hanno lavorato bene».

Sa chi sono gli otto franchi tiratori?

«Non lo so e non mi interessa. Posso dire solo che bisogna recuperare la serenità per chiudere bene la legislatura. Tra l’altro, nonostante il Covid, tante emergenze sono state risolte da questa Giunta, rappresentativa di tutto il centrodestra».

Lavori pubblici, riqualificazione del patrimonio abitativo, Sanità, Agricoltura: in Aula è attesa una fine legislatura di fuoco.

«Oltre ai provvedimenti su questi temi che i sardi attendono, abbiamo l’assestamento di Bilancio: potrebbero essere liberate risorse per le attività produttive e le famiglie».

Sempre che i franchi tiratori non lancino altri messaggi.

«Voglio considerarlo un brutto incidente di percorso: mi auguro che rimanga un episodio isolato. D’altro canto il Consiglio è libero».

