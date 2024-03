Pais: «La Lega c’è, ma sui sindaci niente imposizioni» 

«Riuniamoci e decidiamo in modo collegiale».

Non è stato rieletto in Consiglio regionale, di cui però è ancora il presidente in carica nell’attesa della proclamazione degli eletti e dell’inizio del nuovo mandato. Ma Michele Pais, coordinatore della Lega in Sardegna, spedisce un messaggio forte e chiaro agli alleati in vista delle elezioni amministrative di giugno.

«È prematuro parlare di nomi adesso», dice Pais. «Prima dobbiamo definire il perimetro dell’alleanza e i contenuti da proporre agli elettori. Ma deve essere chiaro da subito: nel nome della compattezza della coalizione di centrodestra, nessuna imposizione o fughe in avanti».

Insomma, prima i programmi?

«Certo. Si vota a Cagliari, Sassari, Alghero, città con una proiezione nazionale molto forte, che meritano proposte e progetti di prospettiva».

Lei sostiene che non sia questo il momento dei nomi, ma il tempo stringe.

«Dobbiamo riunirci e decidere collegialmente a chi affidare la guida di tre delle nostre grandi città. Penso che accadrà presto».

Quando?

«Entro dieci, quindici giorni al massimo».

Le imposizioni fanno parte del gioco, non trova?

«Non nell’economia di una coalizione che, nonostante l'esito delle regionali determinato dal voto disgiunto, ha dimostrato di essere maggioritaria, in salute e di sapersi muovere compatta anche nei meandri di un periodo non facile per la politica e per chi cerca di interpretarla».

Ad Alghero, la sua città, il sindaco uscente Mario Conoci, dopo la simpatia con la Lega, è approdato a FdI. E pare che non si ricandiderà.

«Lo stesso discorso vale per le altre città. Se ad Alghero non si candiderà Conoci, a Cagliari c’è da scegliere il successore di Truzzu e a Sassari di Nanni Campus, benché sia civico».

La Lega vorrà dire la sua, ovviamente.

«Diremo la nostra al tavolo della coalizione. Ripeto: niente imposizioni. Da parte di nessuno».

Per Cagliari – dove Salvini un mese fa, in piena campagna per le Regionali, disse di avere qualche idea – ricorre il nome di Alessandra Zedda.

«È senz’altro una personalità di livello. Tuttavia ribadisco che i nomi saranno frutto di confronto: chi sarà scelto sarà il miglior punto di caduta per l'unità della coalizione per puntare alla vittoria».

Lei si candiderà ad Alghero?

«Di sicuro sarò impegnato, non so se come candidato al Consiglio comunale o a sostegno della lista e della coalizione. Deciderà la sezione cittadina. In ogni caso, l’obiettivo è incontrarci quanto prima per tracciare un percorso che permetta ancora al centrodestra unito di ben governare Alghero. Al termine individueremo di sicuro la figura in grado di dare alla città un’amministrazione di livello, dotata di capacità e visione per affrontare senza timore le nuove sfide che la attendono. Penso al turismo da un lato e, dall’altro, alle mille questioni che attendono risposta».

Su Cagliari e su Sassari la formula sarà la stessa?

«Identica. Auspichiamo che, partendo dalla coesione della coalizione, vengano individuati i nomi giusti per dare le soluzioni alle richieste dei cittadini. Ripeto: entro una decina di giorni, subito dopo la proclamazione degli eletti, inizieranno gli incontri tra le forze della coalizione e il quadro diventerà più chiaro».

