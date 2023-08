Pahler-Littera, scontro sullo staff del sindaco 

Botta e risposta, l’ennesimo, in Consiglio comunale. «La figura assunta nello staff del sindaco è un dipendente del Comune di Serramanna che ha partecipato a un bando ad evidenza pubblica, ma lei, Carlo Pahler, rigira la questione e chiede a quale partito sia iscritto», ha detto il sindaco di Serramanna Gabriele Littera rispondendo all’interrogazione della minoranza sulla procedura che ha portato alla selezione, per far parte dell’ufficio di staff, di Francesco (Franciscu) Pala, esponente del movimento dell’indipendentismo sardo dove milita lo stesso primo cittadino.

«Anche in questa occasione ha perso un occasione per dire la verità», è stata la replica, velenosa, di Carlo Pahler, autore dell’interrogazione che ha infiammato il dibattito in Consiglio comunale: «Non sono soddisfatto della risposta del sindaco».

L’attacco

Pahler aveva da subito messo in dubbio la regolarità del bando pubblico per l’attribuzione dell’incarico: «Il soggetto selezionato è la stessa persona che ha disegnato il logo della campagna elettorale della lista di Littera Serramanna Migliore, che senso ha dunque fare un concorso se sapevano già chi assumere?», ha chiesto il consigliere di Serramanna Futura. Ancora. «Tra i criteri adottati per la selezione della figura di staff era contemplata anche la residenza/domicilio nel territorio di Serramanna, e se tra questi vi fosse come parametro la conoscenza del tessuto sociale e le problematiche del territorio?», ha incalzato Pahler nell’interrogazione.

La replica

«Non sono informato di eventuali adesioni politiche o partitiche della persona selezionata, e faccio presente al consigliere Pahler che la costituzione della Repubblica Italiana, così come la Corte dei diritti fondamentale dell’Ue, e infine lo statuto del Partito Socialista Italiano del quale il consigliere sembrerebbe essere membro, condannano ogni forma di discriminazione, compresa quella sugli orientamenti politici. Sono sicuro che lui non voglia portare avanti attività discriminatorie nei confronti dei dipendenti del Comune di Serramanna né nei confronti di alcuna persona», si legge nella risposta del sindaco all’interrogazione di Pahler.

Lo scontro

«Sindaco, lei non ha risposto. Un post su Facebook dell’interessato denota una vostra collaborazione passata e futura», ha proseguito Palher nel faccia a faccia in Aula, caratterizzato anche dal siparietto tra l’altro leader della minoranza Gigi Piano (Pd) e lo stesso Littera: «Lei, sindaco di che partito è?», ha chiesto Piano. «Non sono iscritto a nessun partito: sono sul mercato, aspetto proposte», ha ironizzato il primo cittadino.

Insomma, la nomina di Franciscu Pala nello staff del sindaco agita il dibattito politico a Serramanna. «Non so a quale partito è iscritta la persona selezionata. Non lo so e non mi interessa saperlo, ed è grave che lei, Carlo Pahler, lo chieda: quella persona è qui per fare altro», ha chiuso il sindaco Littera.

