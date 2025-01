Pago e Valerio Scanu sono i protagonisti di “Ora o mai più” 

Dalle vittorie al Festival di Sanremo e dai primi posti nelle classifiche sono finiti all'ombra del mondo musicale. Anonimo Italiano, Matteo Amantia, Antonella Bucci, Carlotta, Pierdavide Carone, Loredana Errore, e i nostri Pago e Valerio Scanu, con i loro rispettivi successi e supportati dall'orchestra diretta da Leonardo De Amicis, sono i protagonisti della nuova edizione di “Ora o mai più”, in prima serata su Rai 1 a partire da domani. Al timone del programma Marco Liorni, al tavolo dei coach Alex Britti, GigliolaCinquetti, Riccardo Fogli, Marco Masini, Rita Pavone, PattyPravo, Raf, Donatella Rettore.

Tra gli artisti in cerca di rilancio, alcuni sono passati anche da una vittoria al Festival come Valerio Scanu. «Sono sempre stato coerente con me stesso e ho sempre cercato di fare tesoro degli sbagli. Ma ho commesso degli errori che mi hanno chiuso delle porte, ho calpestato i piedi a persone sbagliate e ne ho pagato le conseguenze», ammette il maddalenino e il riferimento è da ricercare nell'attacco che dopo essere uscito dalla scuola di “Amici” scagliò via social contro il programma e contro Maria De Filippi, che di rimando lo querelò.

