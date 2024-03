Pago debutta con “Il Protagonista” «Serena, questo è merito tuo»  

Molto più di un one man show. “Il Protagonista”, che debutta oggi alle 21 al Teatro Massimo di Cagliari, è per Pago il viaggio di una vita. Nella quale i sogni la fanno da padrone. «Senza non potrei vivere», ha sottolineato ieri, ospite di Francesca Figus su Radiolina, a Unione Cult, insieme alla compagna Serena Enardu, coordinatrice dello spettacolo che prende il nome dal titolo del singolo uscito ai primi del mese (con cui ha partecipato al Festival “Una voce per San Marino”), e all’avvocatessa Monica Puggioni, che ha contribuito a organizzare lo show a teatro.

La sfida

«Il senso è che tutto quello che ho fatto, l’ho fatto per essere protagonista della mia vita», ha aggiunto il cantante di Quartu, 52 anni, all’anagrafe Pacifico Settembre. «Dopo Cagliari proverò a toccare tutta l’Italia: il mio manager mi ha già mostrato delle richieste. A Forte dei Marmi l’anno scorso è andata bene: anche se era una data diversa, celebrativa dei miei primi 30 anni di carriera, poteva richiamare questo spettacolo, così come mi è servito moltissimo anche il Capodanno a Cinecittà World». Quasi una conferma. «Ma Pago è amatissimo!», ricorda Puggioni. «Intanto, io ce la metto tutta: è un nuovo inizio a teatro, spero di non deludere nessuno», riprende il discorso il cantante, che sul palco “di casa” racconterà la sua esperienza. Professionale e personale. «Ballerò un po’, e dico purtroppo perché essendo il mio mestiere un altro non mi viene naturale, e canterò, ovviamente. Ma farò anche dei monologhi, divertenti ma anche introspettivi, da viaggiatore-pensatore: non a caso mia madre quand’ero più giovane mi chiamava l’eremita», spiega ancora l’artista quartese.

La squadra

«La mia vita è stata complicata, ma ne sono contento, perché chi non ha una vita complicata non ha una vita vissuta, e questo argomento è parte fondamentale dello spettacolo, in cui racconto quello di bello che mi è capitato ma soprattutto il brutto. Consapevole che se non avessi vissuto “quelle robe lì” non mi sarei scontrato con la mia vita», prosegue Pago. «Per l’occasione, ho voluto circondarmi di persone sarde a partire da un regista come Gabriele Cossu, autore pazzesco, Carlo Palmas, che lavora con me da tantissimo tempo, alla direzione musicale, e Massimo Satta, che ho voluto fortemente come direttore artistico. E poi i ragazzi della band e un corpo di ballo fantastico coreografato da Massimiliano Matta, più un ospite speciale e attore incredibile come Ubaldo Pantani». Il tutto coordinato dalla compagna.

Che coppia!

La prima ad aver captato l’esigenza di andare oltre il Pago che tutti conoscono, e a credere nel progetto. «La mia Serena si sta ammazzando per questo spettacolo», rimarca lui. «Seguo Pago da 11 anni, e più volte ho immaginato di vederlo esibirsi in altri panni: lui è molto più di un cantante, lui è attore, comunicatore, imitatore, presentatore. Un artista a 360 gradi, e penso che il teatro possa essere per lui il palco migliore», gli fa eco lei. Intanto, i biglietti sono andati a ruba. Serena insegna.

