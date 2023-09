Pago: «A Parigi dormivo per strada» 

I suoi primi trent’anni di carriera Pago li festeggerà il 29 settembre alla Capannina di Forte dei Marmi. Trent’anni in una notte. «Amici carissimi, come Enrico Preziosi, hanno deciso di celebrarmi, e anche se non ci avevo pensato, ho detto: “Perché no!”», ci racconta il cantante di Quartu, 52 anni, all’anagrafe Pacifico Settembre.

«Nell’occasione, svelerò il perché di questa data», annuncia, poi, Pago, che, con un singolo in uscita («Dirò di più il 29 settembre», sottolinea), oltre a essere apprezzato come interprete e cantautore lo è anche come personaggio televisivo, protagonista negli anni di “Music Farm”, vinto nel 2006, “Temptation Island” e “Grande Fratello”, insieme alla compagna Serena Enardu, e “Tale e quale show”.

Perché Forte dei Marmi?

«Mi ha accolto benissimo fin dai primi anni Duemila, quando feci l’inaugurazione del Twiga. È capitato di tornarci dopo, per un periodo, e da sette anni sono di casa al Pura Vida. Al Forte ho trovato un ambiente caro, soprattutto alla Capannina, un locale storico, dove si sono esibiti Mina e Ray Charles, Franco Califano e Gino Paoli: sarà un onore festeggiare là. E non è detto che non replichi in Sardegna, a Cagliari, nella mia vera casa. Ma non voglio svelare troppo!».

Bilanci?

«La verità è che non me li sento addosso, trent’anni. Che sono tanti ma non tantissimi. Ci sono cose che mi hanno spinto ad arrivare fino a questo traguardo, è chiaro, ma quando ho deciso di fare questo mestiere, credo che determinante sia stata la volontà di affrontare la paura, infischiandomene di dover dormire per strada, com’è capitato a Parigi, dove ho iniziato cantando per le vie della città, ma anche in Italia, da Napoli a Milano, nelle stazioni e in autogrill: tanta era la voglia che l’avrei fatto, a qualunque prezzo. Mentre insistevo, una persona è venuta da me un giorno per dirmi che una mia canzone era stata scelta per essere pubblicata. La conferma, forse, che aspettavo: ho pensato “Hai trent’anni, ma questa è la via”».

E la sua famiglia?

«Devo ringraziare mio padre e mia madre, che quando, a 21 anni, con un futuro da maestro di tennis avviato, ho detto loro che volevo mollare tutto per fare il cantante, mi hanno incoraggiato a inseguire il mio sogno. Auguro a tutti i ragazzi di avere genitori così, e se un giorno dovesse capitare a me con mio figlio Nicola, seguirò il loro esempio. Poi, per carità: prima di arrivare a firmare un contratto discografico, dopo aver cantato per strada, sono passato per villaggi turistici e serate nelle feste più improbabili, ma le difficoltà sono quelle che ti danno la spinta, più delle cose facili, perché è attraverso le difficoltà che avviene la crescita. Sebbene, se mi avessero chiamato a vent’anni per fare Sanremo, non mi sarebbe dispiaciuto!».

È ancora un sogno, l’Ariston?

«Tutti sognano di cantare al Festival di Sanremo, e se dovesse arrivare la chiamata sarei prontissimo. Ma da qui a lanciare un appello ce ne passa. Peraltro, ci sono andato molto vicinoi una volta, nell’anno di “Music Farm”: mi arriva la chiamata “Sei dentro”, e dopo mezz’ora il contrario, “No, non ci sei più”. Però, il giorno dopo Simona Ventura mi fece contattare proprio per il talent show “Music Farm”, l’edizione con Franco Califano, che vinsi: doveva andare così. Anche se l’episodio della bocciatura last minute di Sanremo resta un mistero, a maggior ragione se il ragazzo che prese il mio posto è durato artisticamente due minuti!».

E del red carpet dell’ultimo Festival del Cinema di Venezia, due giorni fa, con la sua compagna Serena, che ci dice ?

«Che sembravamo due sposini, anche se non lo siamo! Scherzi a parte, è stata una bella esperienza. A noi piace andare in giro, viaggiare, tanto che se dovessimo rifare un reality come “Pechino Express” non mi dispiacerebbe. Megliode “L’sola dei famosi”, che è un po’ più faticosa. Anche se, alla fine, quello che mi piacerebbe affrontare è proprio la sfida».

