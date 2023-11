Pagliara oggi a Cagliari Cina e Usa sull’orlo di una grande guerra? 

Il racconto di un viaggio professionale decennale nei due colossi economici in rotta di collisione: “La tempesta perfetta. Usa e Cina sull’orlo della Terza guerra mondiale”, edito da Piemme). Il giornalista Claudio Pagliara, responsabile dell’ufficio di corrispondenza della Rai per gli Stati Uniti con sede a New York, arriva oggi a Cagliari per parlare con i lettori del suo saggio ricco di aneddoti, intuizioni geopolitiche, piccole e grandi metafore sull’epoca che stiamo vivendo.

L’appuntamento è a Cagliari, alle 18.30, negli spazi della libreria Ubik (via Sonnino, 186). Pagliara, 65 anni, dal 2019 è corrispondente responsabile della sede Rai di New York e in precedenza è stato corrispondente Rai a Pechino, Gerusalemme e Parigi. Ha scritto “La tempesta perfetta” perché «in Italia pochi comprendono l’importanza che Taiwan riveste nello scontro tra Stati Uniti e Cina per la leadership del XXI secolo. Eppure quest’isola poco più grande della Sicilia, di appena ventitré milioni di abitanti, che produce i microchip più avanzati del mondo ed è circondata da acque dove transitano migliaia di miliardi di dollari di merci all’anno, suo malgrado potrebbe innescare la scintilla della Terza guerra mondiale: la tempesta perfetta ha qui il suo occhio del ciclone». Nel volume sono raccontati episodi di tensioni e ripicche commerciali, minacce a mezzo stampa, tentativi di nuove alleanze in corso nello scacchiere internazionale Claudio Pagliara, porta il lettore alla scoperta di cosa sta succedendo alla politica americana sotto la presidenza Biden e alla politica cinese del “timoniere” Xi Jinping.

Il giornalista stamattina sarà ospite della trasmissione di Radiolina “Caffè Corretto”, dalle 8.30, condotta da Fabio Manca. L’intervista sarà anche un podcast sul sito di Radiolina e la app Unione Digital.

