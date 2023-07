“Pagliacci” in scena in piazza d’Italia a Sassari 

La scalinata del Palazzo di Provincia trasformata in una pista da circo, il salotto buono di Sassari che ospita il pubblico seduto e anche quello dei bar e dei passanti. La città si appresta a un evento inusuale: la lirica in piazza d’Italia, venerdì alle 21.30, con i “Pagliacci” di Ruggero Leoncavallo.

Prima ma non unica opera estiva all’aperto, come ha spiegato Alberto Gazale, direttore artistico e regista dell’opera che ha spiegato l’obiettivo: «Avvicinare la grande musica alla popolazione . E poi ha svelato la dedica: al violoncellista Giuseppe Fadda, scomparso due settimane fa per un malore.

La presentazione dell’opera (nella sua versione integrale) nell’allestimento dell’ente de Carolis si è tenuta nella terrazza del Padiglione Tavolara, alla presenza del cast. Il direttore d’orchestra Sergio Oliva ha sottolineato «nella musica di Leoncavallo c’è soprattutto Wagner, ma anche citazioni di Brahms, Mendelsshon, Gynt, i francesi e il canto da camera tedesco» Canio, il pagliaccio, sarà interpretato da Luciano Ganci («a mio gusto il miglior tenore» ha detto Gazale), Nedda è affidata al soprano Angela Nisi e il baritono Marco Caria è Tonio. Completano il cast sassarese Murat Can Guvem e Gabriele Nani. (gi. ma.)

