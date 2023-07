“Pagliacci” a Sassari, ma che bello in piazza 

Un grande evento ma non fine a se stesso. La lirica in piazza d'Italia diventerà un appuntamento fisso dell'estate sassarese. “Lo rifaremo” hanno annunciato Antonello Mattone e Alberto Gazale, presidente e direttore artistico dell'ente de Carolis. L'incanto dei “Pagliacci” di Leoncavallo ha tracimato dal palco allestito nella scalinata del Palazzo della Provincia. Gli applausi sono arrivati non solo dal migliaio di spettatori seduti nella platea ricreata in piazza, ma anche dalle centinaia di sassaresi dietro le transenne. I più previdenti si sono portati la sedia da casa, gli altri sono rimasti in piedi sino alla fine, rapiti dall'allestimento dell'opera che ha valicato i confini del palco con giocolieri, mangiatori di fuoco, acrobati e venditrici di pop corn e zucchero filato distribuiti qui e là nella piazza.

I “Pagliacci” è stato un trionfo anche perché ha saputo destare la curiosità della città pure nei quattro giorni di prove all'aperto. Seguite da centinaia di curiosi. Last but not least, la regia di Gazale, la bacchetta di Sergio Oliva che ha diretto l'orchestra del de Carolis e un trio convincente: il tenore Luciano Ganci (Canio), il soprano Angela Nisi (Nedda) e il baritono Marco Carìa (Tonio). (gi. ma.)

RIPRODUZIONE RISERVATA