La rassegna.
27 febbraio 2026 alle 00:43

"Pagine e parole", il ciclo di eventi letterari alla Nuova università libera (della terza età) 

La Nuova Università Libera della Sardegna apre le sue porte a un viaggio dentro le radici, l’identità e il dolore che segna le nostre vite. Stasera, in Via Pola 41 alle 18, sarà presentato il romanzo “La madre certa” di Michela Capone, un’opera intensa che racconta storie di abbandono, ricerca e riscatto umano.

Il percorso

Prosegue così il percorso culturale della rassegna “Venerdì tra Pagine e Parole”, ormai appuntamento consolidato nel panorama cittadino, che mette al centro la lettura e l’incontro diretto con autori e protagonisti del mondo editoriale.

Incontro con gli autori

Il romanzo affronta temi universali come maternità, abbandono, identità e bisogno di appartenenza, regalando al lettore uno spaccato narrativo intenso e toccante. Ad accompagnare il pubblico nell’analisi dell’opera sarà Paolo Giordano, relatore dell’incontro, pronto a stimolare confronto e riflessione.

