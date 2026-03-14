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L’assessora.
15 marzo 2026 alle 00:32

«Paghiamo lo scotto di infrastrutture ancora insufficienti» 

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Rassicura tutti l’assessora all’Ecologia urbana Luisa Giua Marassi. «Il mio assessorato, il servizio di Igiene urbana, ha dimostrato finora di saper affrontare ogni criticità. Abbiamo affrontato quelle legate alla crisi mondiale e al conferimento della plastica, poi quella della temporanea chiusura degli impianti per il conferimento dei rifiuti Raee, e periodicamente gestiamo le conseguenze delle chiusure del Tecnocasic, cosi come la riduzione delle linee». Tradotto: anche stavolta la situazione sarà gestita senza conseguenze negative per i cagliaritani.

«Apprendiamo con gioia invece la notizia della risoluzione del contenzioso e della ripartenza dei lavori della linea A», spiega ancora l’assessora Giua Marassi. «Confidiamo dunque che a breve l'impianto riprenda il suo corso normale con la conseguenza che vi potrà essere l’auspicato risparmio nei costi di smaltimento che inciderà positivamente sulla riduzione della tariffa. Per il resto», conclude, «appare evidente che la Sardegna paghi lo scotto della scarsità degli impianti disponibili e della sua insularità. Confidiamo però che la Regione intervenga sull’aspetto infrastrutturale e, ove necessario, con i provvedimenti opportuni a porre rimedio alle situazioni contingenti che dovessero presentarsi». ( ma. mad. )

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