«Paghiamo bollette e affitti, ma l’indigenza resta» 

Oltre ai vincenziani, anche il Comune ha avviato ovviamente una serie di iniziative per combattere e arginare la povertà e per andare incontro alle persone indigenti. Tantissimi sono i contributi e gli interventi messi in atto dall’assessorato alle Politiche sociali tra cui i contributi per i pagamenti degli affitti, le misure di solidarietà alimentare, l’esonero Tari e i contributi per i pagamenti di bollette e spese funerarie, solo per citarne alcuni.

«Le statistiche dell'indigenza nel territorio di Quartu», spiega l’assessore ai Servizi sociali Marco Camboni, «seguono il trend nazionale, che si traduce in un contenuto incremento rispetto all'anno scorso. Le cause possono essere ricondotte all'accelerazione dell'inflazione, che va a colpire soprattutto i redditi più bassi, ma anche a fattori più complessi, sicuramente non gestibili a livello comunale. Inoltre, l’abolizione del reddito di cittadinanza ha evidenziato la difficoltà di sopravvivenza di diverse residenti, e in particolare degli ultra-cinquantenni.

I Servizi sociali comunali, con dedizione e impegno, sono comunque riusciti a dare risposte, a vario titolo, a questa crescente richiesta di aiuti, anche grazie al lavoro intersettoriale, con l’obiettivo di non lasciare solo nessun cittadino nell’indigenza». (g. da.)

