VaiOnline
Il Comune.
22 ottobre 2025 alle 00:31

«Paghiamo bollette e affitti, ma l’indigenza resta» 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Oltre ai vincenziani, anche il Comune ha avviato ovviamente una serie di iniziative per combattere e arginare la povertà e per andare incontro alle persone indigenti. Tantissimi sono i contributi e gli interventi messi in atto dall’assessorato alle Politiche sociali tra cui i contributi per i pagamenti degli affitti, le misure di solidarietà alimentare, l’esonero Tari e i contributi per i pagamenti di bollette e spese funerarie, solo per citarne alcuni.

«Le statistiche dell'indigenza nel territorio di Quartu», spiega l’assessore ai Servizi sociali Marco Camboni, «seguono il trend nazionale, che si traduce in un contenuto incremento rispetto all'anno scorso. Le cause possono essere ricondotte all'accelerazione dell'inflazione, che va a colpire soprattutto i redditi più bassi, ma anche a fattori più complessi, sicuramente non gestibili a livello comunale. Inoltre, l’abolizione del reddito di cittadinanza ha evidenziato la difficoltà di sopravvivenza di diverse residenti, e in particolare degli ultra-cinquantenni.

I Servizi sociali comunali, con dedizione e impegno, sono comunque riusciti a dare risposte, a vario titolo, a questa crescente richiesta di aiuti, anche grazie al lavoro intersettoriale, con l’obiettivo di non lasciare solo nessun cittadino nell’indigenza». (g. da.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

inchiesta

Acqua, invasi semivuoti Allerta nel sud dell’Isola

Scorte ridotte di un terzo, tagli alle irrigazioni Perra (ente di bonifica): «Agricoltura in ginocchio»  
Piera Serusi
L’emergenza

La Febbre del Nilo fa ancora paura

Sardara, contagiato un anziano: è il secondo caso nel Medio Campidano 
Santina Ravì
Regione

Finanziaria 2026,  pochissime risorse  e già impegnate

Cento milioni “liberi” ma destinati alla sanità Polemica sui trenta vincolati per gli aeroporti 
Roberto Murgia
Bilancio

Manovra, alta tensione sugli affitti brevi

Si tratta anche sul contributo delle banche e sui fondi per le Forze dell’ordine 
Ancona

Stupratore assolto: «Lei non era vergine»

Sentenza choc: per i giudici la 17enne avrebbe dovuto intuire la situazione 