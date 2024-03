«Paghi per un posto, poi te ne assegnano un altro» 

Per scegliere il posto a sedere alcune compagnie aeree – anche quelle che volano in continuità territoriale – chiedono il pagamento di una tariffa aggiuntiva. Peccato però che il posto scelto e acquistato insieme al biglietto non sempre corrisponda a quello realmente disponibile sull’aereo. A denunciare all’Antitrust l’ennesimo disagio sul volo Roma-Cagliari con la compagnia Ita-Airways è un professionista cagliaritano.

«Ho acquistato il biglietto per il 17 gennaio la sera di Capodanno, comprensivo del posto, pagando un supplemento di 21 euro», racconta, «quando ho fatto il check-in, mi è stato assegnato un posto diverso rispetto a quello che avevo acquistato, in quanto il mio era stato venduto a un altro passeggero».

Un incubo continuo. «Già perché negli ultimi sei mesi la stessa situazione si è verificata almeno altre quattro volte, sempre sulla tratta Cagliari-Roma-Cagliari. Quando ho chiesto delucidazioni al personale della compagnia mi è stato riferito che questo disguido capita spesso». Inoltre per i servizi di biglietteria e check-in in aeroporto la compagnia si avvale di una società terza. «La Swissport, che non è in grado né di fornire informazioni né tantomeno di risolvere il problema. Infatti in aeroporto non è presente neanche un responsabile Ita-Airways a cui sia possibile rivolgersi». E ciliegina sulla torta: «La compagnia non provvede, spontaneamente, a rimborsare quanto indebitamente percepito per la vendita del posto, ma pretende una specifica e documentata richiesta da parte del passeggero». (fr. me.)

