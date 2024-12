«Pagati per fare i turisti in Albania» 

Le gite a Tirana e Scuteri. La sauna ed il bagno turco. Tutto gratis. «Paga il governo italiano». Un servizio tv albanese - sullo stile delle Iene - mette nel mirino gli agenti inviati in Albania a presidiare i centri per migranti, rimasti vuoti dopo che i magistrati non hanno convalidato i trattenimenti. E l'opposizione attacca. «Continueremo a denunciare questo fallimento – dice la segretaria del Pd Elly Schlein – e quello spreco assurdo di denaro sulla pelle dei cittadini e delle cittadine a cui, in questo momento, si taglia sia la sanità pubblica che la scuola pubblica».

In stallo

L'operazione Albania è attualmente ferma. I due centri di Shengjin e Gjader sono stati occupati solo per un paio di giorni da una decina di richiedenti asilo, portati subito in Italia in seguito alle pronunce dei giudici. Ora si attendono i verdetti della Cassazione e della Corte di giustizia europea prima di procedere a nuovi trasferimenti, come ha confermato venerdì il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi: «Aspettiamo di vedere, questo è un periodo in cui non c'è necessità impellente di attivazione del Centro. Gli sbarchi sono molto ridotti».

Intanto, però, le due strutture allestite dopo mesi di lavori vanno vigilate, per evitare danneggiamenti e vandalismi. Ci sono quindi un centinaio di forze dell'ordine (a regime dovrebbero essere 300) a presidiarle h24, con turni da 15 giorni per ognuno. A Shengjin, sulla costa, alloggiano all'hotel Rafaelo, 5 stelle con piscina e spa. Le inviate della trasmissione albanese Piranjat Tv, fingendosi turiste e riprendendo di nascosto le interazioni, hanno approcciato alcuni agenti italiani. «Siamo venuti per lavoro - si sente dire - ma quando non lavoriamo facciamo i turisti, ci pagano per fare i turisti. Ieri siamo stati a Durazzo, bellissima, a Scuteri due giorni fa, domani voglio andare a Tirana. Paga il governo italiano, è tutto gratis». Uno degli italiani ripresi chiede il numero di telefono alla sua interlocutrice.

Le reazioni politiche

Dura la reazione dell'opposizione. «Perché - domanda il leader di Iv, Matteo Renzi - lasciare le forze dell'ordine in vacanza in Albania quando avremmo bisogno di personale nelle nostre periferie e nelle nostre stazioni? Chi ha votato Giorgia Meloni può accettare in silenzio uno scandalo del genere?». Ironizza il segretario di Più Europa, Riccardo Magi: «Dopo le vacanze di Natale, il governo Meloni ci regala “Vacanze in Albania”. Non è un brutto cinepanettone ma un vero e proprio pacco per gli italiani». All’attacco anche il M5S,mentre per Filiberto Zaratti (Avs) «il video che circola in queste ore rende ridicolo il nostro Paese e la responsabilità è del governo Meloni».

