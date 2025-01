Pagati gli stipendi: l’Olbia si regolarizza 

Olbia. Nel giorno dell’ufficializzazione dell’ultimo nuovo acquisto Eden Massouema la vera notizia in casa Olbia riguarda il pagamento dello stipendio di dicembre.

Ieri il club gallurese ha saldato l’ultima mensilità arretrata tenendo fede all’impegno nei confronti dei dipendenti, gruppo squadra ma non solo, e rispettando il termine che gli ha risparmiato le sanzioni federali, tra cui una penalizzazione di punti da scontare il prossimo anno. La mossa rafforza la serenità, ritrovata dopo la vittoria con l’Anzio, e la posizione della proprietà svizzera, che sembrerebbe aver superato le difficoltà economico-finanziarie dell’ultimo mese. Niente di meglio per approcciare lo scontro diretto di domani col Monterotondo, che in caso di successo permetterebbe ai bianchi di uscire dalla zona retrocessione di Serie D per la prima volta dall’inizio del campionato.

Per la trasferta laziale Zé Maria potrà inoltre contare su due giocatori in più: il terzino destro Abbas Diallo, ufficializzato giovedì, e il centrocampista Massouema, annunciato ieri. Il 27enne franco-congolese arriva dall’Ur La Louvière, quarta serie belga, ma il grosso della carriera l’ha maturato in Francia, dove ha indossato le maglie del Digione in Ligue 1 e del Valenciennes e del Troyes in Ligue 2.

