Pagate tre mensilità, per l’Olbia l’ok Covisoc 

Olbia. Il primo step, il vaglio della Covisoc sul saldo degli stipendi dei dipendenti sportivi, l’Olbia l’avrebbe superato. Il condizionale è d’obbligo.

Comunque, ieri la commissione di vigilanza sulle società sportive professionistiche, alle quali i bianchi appartenevano fino ad aprile, avrebbe certificato l’avvenuto pagamento delle mensilità di marzo, aprile e maggio cui il club gallurese aveva provveduto la sera prima sul gong del termine fissato per le neo retrocesse. Giugno potrà essere saldato ad agosto. Ma non è questo che preoccupa i tifosi. Dopo aver tirato il primo sospiro di sollievo di fronte al superamento (pare) dello scoglio stipendi, la città attende il completamento della domanda di iscrizione alla Serie D, da presentare entro le 18 di oggi con la fideiussione bancaria da 31mila euro. Ma soprattutto il piano per la gestione della stagione sportiva. Sembra infatti tramontata l’idea dell’accordo con Roberto Felleca, che si era fatto avanti per occuparsi del progetto tecnico, sostenendolo di tasca, e organizzare l’annata calcistica. Se fosse vero, il timone rimarrebbe nelle mani della proprietà svizzera che a questo punto, oltre al finanziatore che ha fornito i fondi per gli stipendi, potrebbe aver trovato chi si occuperà del campionato. Non è da escludere la gestione diretta da parte di SwissPro attraverso i consulenti Ninni Corda e Nicola Bignotti. Da vedere con quali e quanti soldi. Mistero che potrebbe cadere dopo l’avvenuta iscrizione, quando gli elvetici interromperanno, secondo indiscrezioni, il silenzio stampa.

