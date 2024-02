«Pagate o vi faccio attaccare da Putin» 

Washington. Mettetevi in regola con i pagamenti alla Nato oppure incoraggerò la Russia a «fare quello che diavolo vuole». Le parole shock di Donald Trump, che le disse al leader di un paese Nato quando era presidente e ora le ha rievocate davanti ai suoi supporter, gelano la Casa Bianca e gli alleati, confermando l’avversità mai nascosta del tycoon nei confronti dell’Alleanza Atlantica e facendo temere per la sorte dell’Ucraina nel caso riconquistasse la presidenza.

Preoccupazione

«Incoraggiare l’invasione dei nostri più stretti alleati da parte di regimi assassini è sconcertante e folle. Così si mette in pericolo la sicurezza nazionale americana, la stabilità globale e l’economia», è il commento a caldo del portavoce della Casa Bianca Andrew Bates. Gli fa eco il segretario generale della Nato: «Restiamo pronti a difendere tutti i nostri alleati. Ogni affermazione in cui si parli della possibilità che i Paesi membri non si difenderanno reciprocamente mette a rischio la sicurezza di noi tutti, inclusa quella degli Usa, ed espone i soldati americani ed europei a rischi crescenti», osserva Jens Stoltenberg. E il presidente del consiglio europeo Charles Michel definisce «sconsiderate» le affermazioni di Trump.

Freno di sicurezza

I repubblicani cercano di minimizzare: ricordano che molti paesi Nato non sono in regola con le spese della difesa e periodicamente quasi tutti i presidenti americani se ne sono lamentati. Ma anche se non è la prima volta che Trump fa riferimento all’aneddoto del vertice Nato del 2018, questa volta a stupire è il linguaggio, con l’espressione «incoraggerei» la Russia (da due anni impegnata nell’invasione dell'Ucraina) ad agire. «Uno dei leader di un grande paese si alzò e mi chiese: se non paghiamo e veniamo attaccati dalla Russia ci difenderete? Gli ho detto: non avete pagato, siete inadempienti. Mi ha risposto: sì. E io ho replicato che no, non li avrei difesi, avrei incoraggiato» la Russia «a fare quel diavolo che voleva», ha raccontato Trump nel corso di un comizio in South Carolina fra gli applausi della sua base. Dichiarazioni che, secondo i critici, confermano la lungimiranza del Congresso ad aver approvato una legge che vieta a ogni presidente americano il ritiro unilaterale dalla Nato.

