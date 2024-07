«Pagate i debiti alla biblioteca» 

È di nuovo scontro tra Consorzio per la pubblica lettura Satta e Comune. A pochi giorni dalla scadenza dell’incarico - lascerà venerdì - la commissaria liquidatrice del Consorzio, Claudia Camarda, approva il bilancio consuntivo e preventivo ma dà mandato a un legale di verificare le pretese vantate dall’ente culturale verso due delle 27 amministrazioni che aderiscono al Consorzio: Comune di Nuoro e Provincia. Dal 2017 a oggi (per il Consorzio) non avrebbero versato per intero le rispettive quote, accumulando un debito complessivo di circa 1,8 milioni di euro. Ma a mancare all’appello sono anche i fondi 2022 e 2024 della Regione. «Da Cagliari mi è stato assicurato che presto arriveranno», ha spigato Camarda.

Le posizioni

I “niet” di Comune e Provincia di Nuoro sono noti da tempo. Da quando cioè nel 2016 entrambe avevano deciso di rivedere al ribasso il contributo rifacendosi alla quota pro capite e quindi al numero di abitanti in città, con l’amministrazione nuorese che era passata da una quota annuale di 290 mila euro a poco più di 100 mila euro per 34 mila abitanti. «Al mio arrivo il 15 gennaio prima di fare qualsiasi altro atto - ha specificato ieri Camarda - ho dovuto rimettere in moto una macchina amministrativa ferma da quattro mesi perché senza un commissario. Ho trovato un bilancio che vantava crediti, e prima di andare avanti nel mio compito istituzionale ho come d’obbligo cercato di recuperare quei crediti. Ho chiesto il ripristino delle quote consortili come stabilite dall’assemblea dei soci nel 2007 e dallo statuto attualmente in vigore, ma se la Provincia non ha risposto, il Comune di Nuoro insiste nella sua posizione. Da statuto hanno una quota anche per l’aggiornamento dei costi che certo non sono gli stessi degli anni 80».

Nessun investimento

La Camarda ha esposto le sue ragioni in una conferenza stampa. Senza i denari di tutti i soci, è stato spiegato ieri, il Consorzio che garantisce servizi in 27 Comuni deve tagliare progressivamente gli investimenti, passando dai 9 mila libri acquistati 15 anni fa allo zero dell’ultimo anno. E dai 200 periodici di allora ai soli due quotidiani principali dell’Isola oggi. «In bilancio abbiamo posto il contributo originario, ma il Comune ci dice che non lo può accettare e ci minaccia di rivolgersi alla Corte dei conti, ma i giudici contabili - rivela la commissaria - sono già stati informati. Non ci rimane che la strada del parere legale per metter un punto finale alla querelle. Oggi però chiedo dov’è la quota 2024 del Comune che attualmente non ha versato nemmeno in forma ridotta?». C’è comunque anche la buona notizia. «I funzionari regionali hanno confermato che si procederà alla proposta di variazione di bilancio, con l’impegno al ripristino del finanziamento da 500 mila euro del 2022, mai versato, e un contributo per il 2024 identico a quello del 2023, cioè 300 mila euro per le spese e 100 mila euro come fondi di dotazione», conclude Camarda.

RIPRODUZIONE RISERVATA