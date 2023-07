Pagani, il carlofortino emozionato «Qui sono in famiglia da 50 anni» 

È un rapporto dalle radici profonde quello di Mauro Pagani con Carloforte e con la Sardegna, una storia fatta di amori, passioni, amicizie, suggellata ieri, nell’ambito della diciassettesima edizione del festival Creuza de Mà, dalla consegna al Maestro - polistrumentista e compositore, già in seno alla Pfm, poi nel leggendario sodalizio con De André e in una carriera solista di ispirazione world music - della cittadinanza onoraria del comune di Carloforte. Un momento speciale, da festeggiare in musica, questa sera dalle 21, in piazza Repubblica, con la sua unica data estiva. «Sono molto onorato – dice Pagani – Qui a Carloforte mi sono sentito a casa dalla prima volta, che isola meravigliosa e che gente speciale!».

La sua prima volta a Carloforte?

«Erano i primi anni ’80 e con Faber arrivammo nell’isola. Al porto, che allora era ancora piccolo, c’erano dei ragazzi, che avevano saputo, in qualche modo, che doveva arrivare De André, ma non credendoci erano lì, per vedere se fosse vero. Da allora siamo rimasti amici e quando vengo a Carloforte è come se trovassi dei pezzi della mia famiglia».

Ci racconti di “Crêuza de Mä”, l’album di De André, a cui collaborò per la scrittura delle musiche. Qualche retroscena tabarkino della genesi del disco.

«Fabrizio era un po’ preoccupato di non usare proprio un genovese pulito nell’album, perché non abitava più a Genova da 25 anni. Comprò tutti i dizionari italiano-genovese che trovava, ma si accorse che quella lingua era più simile al tabarkino di Carloforte, che a quella che si parlava a Genova, che si era modificata nel tempo. È qui nell’isola che ritrovammo le radici della lingua di Crêuza».

Oltre a De André fu il suo primo matrimonio a segnare il rapporto con l’Isola.

«Sì, in un evo della mia vita, cioè nel ’74, sposai una ragazza sarda (Adalaura Quinque), nata a Pattada, cresciuta a Milano e poi tornata a vivere al paese. Insomma, avevo una suocera sarda di quelle belle sostanziose di una volta e stavo anche iniziando a imparare un po’ il sardo. Soprattutto, però, mi ha passato una grande passione per la musica vocale sarda, come quella dello straordinario coro di Aggius, il Galletto di Gallura. Negli anni ho sviluppato un grande amore per la vostra musica».

Che cosa l’appassiona?

«La polifonia sarda, che è una musica molto complessa, ma ho anche una grande passione per le launeddas e ho provato ad andare a lezione da un vecchio maestro, che si chiamava Burranca. Poi, per fortuna, sono diventato molto amico di Luigi Lai e Gavino Murgia».

Ha lavorato anche con Andrea Parodi.

«È stato uno dei più grandi cantanti della storia della canzone italiana, ma è stato sfortunato, avrebbe meritato una carriera e un successo internazionale. Mai conosciuto qualcuno che cantasse così bene».

Il concerto di questa sera?

«La scaletta è segreta, ma ci sarà molta della roba che ho fatto con De André, perché siamo a Carloforte, un po’ dei pezzi che ho composto negli anni e tanti amici, Gavino Murgia, S’Andira, un sacco di musicisti carlofortini. Sarà una festa».

