Pagamento della Tari: tariffe in diminuzione 

Bollette Tari in ribasso a Nuraminis, dove il Consiglio comunale ha approvato le tariffe per l’applicazione della tassa per il 2023, e il numero e le scadenze delle rate. Il calo, calcolato dall’ufficio Tributi del Comune, oscilla tra 6 e 10 per cento per le utenze domestiche, e tra 3 e 6 per cento per quelle non domestiche.

«Per il 2023 le tariffe Tari sono in diminuzione perché lo scorso anno scorso abbiamo approvato un Piano economico finanziario dei rifiuti triennale, con dei costi fissi inseriti solo nel primo anno che hanno permesso di abbassare le tariffe - ha detto in Aula il sindaco Stefano Anni, che ha chiesto l’approvazione dell’ordine del giorno, votato significativamente anche dalla minoranza guidata dall’ex sindaca Mariassunta Pisano.

La bolletta Tari 2023 sarà quindi più leggera rispetto allo scorso anno. L’effetto, questo, della diminuzione dei costi del Pef triennale approvato lo scorso anno che prevedeva minori costi di gestione. Un risparmio di circa 10 mila euro nelle spese di gestione per il servizio, sostanzialmente spalmati sulle singole utenze. Approvato anche il numero delle rate: 4, in scadenza al 30 giugno, 31 agosto, 31 ottobre e 31 dicembre 2023. (ig. pil.)

