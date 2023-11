Pagamento della mensa: esenzioni 

Aperti i termini per chiedere l’esenzione dal pagamento del servizio mensa nelle scuole sestesi. Le domande devono essere presentate esclusivamente online nella sezione dal sito ufficiale del Comune chiamato “Stanza del cittadino”.

Per accedere al servizio è necessario rientrare nella fascia di reddito compresa tra zero euro e 2.999,99 euro, e la residenza anagrafica a Sestu. Occorre dunque inviare una copia del documento d’identità e dell’attestazione Isee. La scadenza per mandare la domanda è lunedì 20 novembre alle 23,59. Le domande inviate dopo la scadenza, anche un minuto dopo, non saranno accettate dal sistema; poi sarà pubblicata una graduatoria dei beneficiari, a ciascuno dei quali sarà abbinato un codice. L’esenzione del pagamento del servizio mensa è un’opportunità molto importante per una famiglia che si trova in una condizione di bisogno. Sul sito del Comune si trovano le istruzioni complete.

