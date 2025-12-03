Pagamenti Reis, arrivano i soldi dalla Regione 

Fine dell’attesa per i selargini destinatari del Reddito di inclusione sociale. Nei giorni scorsi la Regione ha finalmente trasferito il finanziamento destinato ai beneficiari in graduatoria, poco meno di cento, in base al fabbisogno comunicato dagli uffici del settore Servizi sociali del Municipio: 353mila euro.

«Nei prossimi giorni riceveranno il contributo previsto», assicura l’assessore competente Sandro Porqueddu. La somma liquidata - in ritardo dalla Regione - è stata inserita nella variazione di bilancio approvata in Consiglio comunale pochi giorni fa. La lista degli aventi diritto era stata pubblicata dal Comune a metà settembre: circa un centinaio di istanze ammesse, poco meno di 30 quelle respinte per mancanza dei requisiti. Tutto fermo da allora, tanto che in Comune da alcune settimane si stava valutando di stanziare risorse del bilancio per far fronte al ritardo della Regione. Sino alla certezza del finanziamento trasferito pochi giorni fa.

